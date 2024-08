Τι γνώριζε ο Τραμπ για το Project 2025 – Η άγνωστη πτήση και οι παλιοί συνεργάτες

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει επανειλημμένα αρνηθεί ότι γνώριζε για το Project 2025, το συντηρητικό μανιφέστο που -όπως οι Δημοκρατικοί ισχυρίζονται- φέρεται να είναι το βασικό του πρόγραμμα και έχει εκπονήσει το Heritage Foundation, το οποίο λειτουργεί ως φυτώριο ιδεών για τον υποψήφιο των Ρεπουμπλικανών.

«Δεν ξέρω τίποτα για το Project 2025. Δεν έχω ιδέα ποιος είναι υπεύθυνος για αυτό», έγραψε σε μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τον περασμένο Ιούλιο. «Διαφωνώ με μερικά από αυτά που λένε και κάποια από αυτά είναι απολύτως γελοία και απαράδεκτα. O,τι κάνουν, τους εύχομαι καλή τύχη, αλλά δεν έχω καμία σχέση μαζί τους».

Όμως, όπως αποκαλύπτει σε αποκλειστικό της ρεπορτάζ η Washington Post, τον Απρίλιο του 2022, ο Τραμπ ταξίδευσε σε μια ιδιωτική πτήση διάρκειας 45 λεπτών με τον πρόεδρο του Ιδρύματος Heritage, Κέβιν Ρόμπερτς. Η αμερικανική εφημερίδα επικαλείται επίσης μαρτυρίες από άτομα που γνωρίζουν το ταξίδι, τα δεδομένα παρακολούθησης του αεροπλάνου, ενώ δημοσιεύει και μια φωτογραφία από το αεροπλάνο, η οποία δεν έχει δει προηγουμένως το φως της δημοσιότητας.

Special Report: Donald Trump has repeatedly denied knowing about Project 2025.

But in April 2022, Trump shared a 45-minute private flight with Heritage Foundation president Kevin Roberts, according to people familiar with the trip. https://t.co/uKUF9Thk9n

