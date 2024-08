Βρετανία: Μαζικές διαδηλώσεις κατά του ρατσισμού έπειτα από μία εβδομάδα ταραχών και βίας

Χιλιάδες διαδηλωτές κατά του ρατσισμού συγκεντρώθηκαν σε πολλές πόλεις σε ολόκληρη τη Βρετανία έπειτα από μία εβδομάδα ταραχών, βίας και επεισοδίων σε βάρος μεταναστών.

Οι διαδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν σε περιοχές όπου αναμένονταν αντι-μεταναστευτικές συγκεντρώσεις, όπως στο βόρειο Λονδίνο, το Μπρίστολ και το Νιούκαστλ, ήταν ειρηνικές και είχαν ως κεντρικό σύνθημα το μήνυμα «Οι πρόσφυγες είναι ευπρόσδεκτοι».

Thousands of anti-racism protesters gathered on streets across Britain to challenge expected far-right groups that failed to materialize, after a series of riots that erupted after three young girls were killed in a knife attack in Southport, England https://t.co/dFbcdrhauH pic.twitter.com/8DpOKcsk0D

— Reuters (@Reuters) August 8, 2024