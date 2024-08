Ο Πουτζντεμόν επέστρεψε στην Ισπανία επτά χρόνια μετά

Ο πρώην πρόεδρος της καταλανικής περιφέρειας Κάρλες Πουτζντεμόν επέστρεψε στην Ισπανία έπειτα από επτά χρόνια αυτοεξορίας διατρέχοντας κίνδυνο άμεσης σύλληψης και απευθύνθηκε σήμερα Πέμπτη το πρωί σε πλήθος κόσμου που συγκεντρώθηκε στη Βαρκελώνη για να τον υποδεχθεί.

«Ηρθα σήμερα για να σας υπενθυμίσω ότι είμαστε ακόμα εδώ» ανέφερε.

