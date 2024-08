Σεισμός 7,1 Ρίχτερ στη νοτιοδυτική Ιαπωνία – Προειδοποιήσεις για τσουνάμι

Σεισμός μεγέθους 7,1 βαθμών έπληξε τη νοτιοδυτική Ιαπωνία σήμερα Πέμπτη. Προειδοποιήσεις για τσουνάμι εκδόθηκαν για αρκετές περιοχές στα νησιά Κιούσου και Σικόκου, όπως μετέδωσε ο δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός φορέας NHK.

BREAKING: Western Japan struck by a 7.6-magnitude earthquake; Tsunami warning issued, emerging reports of resulting damage. pic.twitter.com/J3EmwEQLog

🇯🇵 There was a 6.9 magnitude earthquake south of Miyazaki. Tsunami warning issued for parts of Japan#japan #地震 pic.twitter.com/shIeQA0S4O

— Eren 𝕮🇹🇷 (@Eren50855570) August 8, 2024