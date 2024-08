Σοκ για τους οπαδούς της Τέιλορ Σουίφτ: Ο βασικός ύποπτος ετοίμαζε βόμβα

Ο βασικός ύποπτος μεταξύ των τριών Αυστριακών εφήβων που συνελήφθησαν για τη σχεδιαζόμενη επίθεση σε συναυλίες της Τέιλορ Σουίφτ είχε δηλώσει πίστη στην οργάνωση Ισλαμικό Κράτος και είχε χημικές ουσίες στο σπίτι του, όπως γνωστοποίησαν οι Αρχές.

Ο ύποπτος, 19χρονος με καταγωγή από τη Βόρεια Μακεδονία, συνελήφθη μαζί με άλλους δύο νέους ηλικίας 17 και 15 ετών, όπως γνωστοποίησαν οι Αρχές μετά την αρχική ανακοίνωση του σχεδίου επίθεσης χθες Τετάρτη, προκάλεσε σοκ στους θαυμαστές της ποπ τραγουδίστριας ανά τον κόσμο.

Ο επικεφαλής δημόσιας ασφάλειας της Αυστρίας Φρανκς Ρουφ δήλωσε την Πέμπτη στο ραδιόφωνο ORF ότι στο σπίτι του 19χρονου στην πόλη Τέρνιτς βρέθηκαν χημικές ουσίες και συσκευές, που δείχνουν «συγκεκριμένες προπαρασκευαστικές ενέργειες».

Ο συλληφθείς είχε ορκιστεί πίστη στον ηγέτη του Ισλαμικού Κράτους, όπως εξήγησε ο Ρουφ, επικαλούμενος στοιχεία που είχαν συλλέξει οι Αρχές μέσω διαδικτύου.

Οι τρεις συναυλίες της Σουίφτ στη Βιέννη, που αναμενόταν να προσελκύσουν 195.000 άτομα, ακυρώθηκαν.

«Είναι απογοητευτικό. Αλλά είναι για την ασφάλεια όλων», δήλωσε ο Μαρκ ντελ Ροζάριο, ο οποίος είχε ταξιδέψει από τις Φιλιππίνες για τη συναυλία.

Η αυστριακή εφημερίδα Kurier, επικαλούμενη πηγές με γνώση της εξέλιξης των ερευνών, ανέφερε ότι ο ύποπτος είχε κλέψει τα χημικά από τον πρώην χώρο εργασίας του, εταιρεία επεξεργασίας μετάλλων επίσης και είχε προχωρήσει στην κατασκευή βόμβας.

Η εφημερίδα ανέφερε ακόμη ότι σχεδίαζε να οδηγήσει αυτοκίνητο μέσα στο πλήθος που αναμενόταν να συγκεντρωθεί έξω από το στάδιο, ενώ είχε σκεφτεί ακόμη να χρησιμοποιήσει μαχαίρια για τις επιθέσεις του.

Επιπλέον, φίλοι του βασικού υπόπτου είχαν προσληφθεί για να στελεχώσουν την ομάδα ασφαλείας του σόου, σύμφωνα πάντα με την Kurier.

