Νετανιάχου: «Λυπάμαι» για την 7η Οκτωβρίου, θα διασφαλίσω «να μην ξανασυμβεί»

Βαθύτατα λυπημένος για το γεγονός ότι η κυβέρνησή του και οι υπηρεσίες ασφαλείας δεν μπόρεσαν να αποτρέψουν την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου δήλωσε ο πρωθυπουργός του Ισραήλ.

Οι ισραηλινές μυστικές υπηρεσίες και η κυβέρνηση Νετανιάχου έχουν επικριθεί εντός του Ισραήλ, αλλά και εκτός (π.χ. από τον Ντόναλντ Τραμπ) για την αποτυχία τους να αποτρέψουν την επίθεση της Χαμάς, τους θανάτους Ισραηλινών πολιτών και τις απαγωγές ομήρων, που στάθηκαν η αφορμή για να ξεκινήσει ο πόλεμος στη Λωρίδα της Γάζα. Οι επικρίσεις έχουν ενταθεί έπειτα και από δημοσιεύματα κυρίως αμερικανικών ΜΜΕ, ότι οι μυστικές υπηρεσίες είχαν προειδοποιηθεί για την επίθεση, αλλά είχαν υποβαθμίσει τον κίνδυνο.

