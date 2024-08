Ουκρανία: Το Κουρσκ ανοίγει νέο κεφάλαιο στον πόλεμο

Σκληρές μάχες σημάδεψαν για τρίτη ημέρα την περιοχή του Κουρσκ, στα σύνορα Ρωσίας – Ουκρανίας, όπου από την Τρίτη έχουν εισβάλει, σύμφωνα με το ρωσικό υπουργείο Αμυνας, περίπου 1.000 Ουκρανοί στρατιώτες, υποστηριζόμενοι από άρματα μάχης. Μέσα σε αυτές τις τρεις ημέρες, που σύμφωνα με τον αναλυτή Στιβ Ρόζενμπεργκ δείχνουν ότι «τα πράγματα δεν πάνε βάσει σχεδίου», όπως υποστηρίζει η Μόσχα, περίπου 3.000 άνθρωποι αναγκάστηκαν να απομακρυνθούν από τις εστίες τους, ενώ τουλάχιστον τέσσερις έχουν σκοτωθεί.

Σύμφωνα με το Ινστιτούτο για τη Μελέτη του Πολέμου, τα ουκρανικά τεθωρακισμένα οχήματα την Τετάρτη είχαν προχωρήσει σε θέσεις 10 χιλιόμετρα εντός της περιφέρειας του Κουρσκ, ενώ πλάνα που επαλήθευσε το BBC δείχνουν μαχητικά αεροσκάφη να πετούν χαμηλά στην περιοχή τις τελευταίες ημέρες.

Το Κίεβο δεν έχει επιβεβαιώσει επισήμως τίποτα από τα παραπάνω, ωστόσο τόσο ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι όσο και ο σύμβουλός του, Μιχαΐλο Ποντόλιακ, έδειξαν ικανοποίηση για τις εξελίξεις. Σε ανάρτησή του στο Χ, ο Ουκρανός πρόεδρος έγραψε ότι «όλοι μπορούν να δουν ότι ο ουκρανικός στρατός ξέρει πώς να εκπλήσσει και να φέρνει αποτελέσματα». Από την πλευρά του, ο Ποντόλιακ, επίσης στο Χ, είπε: «Ο πόλεμος είναι πόλεμος, με τους δικούς του κανόνες, όπου αυτός που κάνει επίθεση αναπόφευκτα καρπώνεται τα αντίστοιχα αποτελέσματα». Σε άλλη ανάρτησή του, παραδεχόμενος ουσιαστικά την ουκρανική επιχείρηση, μίλησε για «νίκες, όχι μόνο στο διπλωματικό και πολιτικό πεδίο».

Absolutely calm, balanced, objective, and based on an understanding of the spirit of international law and the principles of defensive warfare – this is the international response to the events in the #Kursk region of the Rf. Unexpected, but extremely revealing and demonstrative.…

— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) August 8, 2024