Η Ουκρανία ανακοίνωσε πλήγμα σε στρατιωτικό αεροδρόμιο «βαθιά» στη Ρωσία

Η Ουκρανία ανακοίνωσε ότι έπληξε στρατιωτικό αεροδρόμιο βαθιά μέσα στη Ρωσία, καθώς και ότι από την επίθεση καταστράφηκαν αποθήκες με βόμβες.

Πιο συγκεκριμένα, σε ανακοίνωσή του, ο ουκρανικός στρατός ανέφερε τεράστια πυρκαγιά και πολλαπλές εκρήξεις στο αεροδρόμιο του Λίπετσκ, το οποίο βρίσκεται σε απόσταση πάνω από 350 χιλιόμετρα μακριά από τα σύνορα με την Ουκρανία. Οπως γνωστοποιήθηκε, η επίθεση πραγματοποιήθηκε τη νύχτα.

Οι τοπικές αρχές του Λίπετσκ ανακοίνωσαν ότι πλέον επιβάλλεται κατάσταση έκτακτης ανάγκης στην περιοχή, επιβεβαιώνοντας τις εκρήξεις σε «εγκατάσταση ενεργειακών υποδομών». Κάτοικοι τεσσάρων γειτονικών χωριών απομακρύνθηκαν.

Η κίνηση έρχεται τη στιγμή που ο στρατός της Ουκρανίας συνεχίζει τη μεγάλη διασυνοριακή του επίθεση στην περιοχή Κουρσκ της Ρωσίας, όπου επίσης ισχύει κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Το ρωσικό υπουργείο Αμυνας ανακοίνωσε ότι οι δυνάμεις του συνεχίζουν να αποκρούουν την προσπάθεια της Ουκρανίας να εισβάλει στο Κουρσκ.

Οι ρωσικές δυνάμεις μάχονται με τα ουκρανικά στρατεύματα για τέταρτη ημέρα μετά τη συντριβή τους στα ρωσικά σύνορα την Τρίτη.

🚨#BREAKING: The first time in 70+ years that Russia has been invaded?

Ukrainian forces are breaking through additional defensive lines and have captured roughly 30 kilometers into Russia’s Kursk Oblast on two routes of advance. They have taken 50 Russian soldiers as prisoners… pic.twitter.com/tg9U6hQOMY

— Wesley Marius (@WesleyMarius) August 8, 2024