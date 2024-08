Η Λευκωσία διαψεύδει fake news για εμπλοκή στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή

Αναφορές που αναπαράγονται ευρέως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ιδίως στην πλατφόρμα X, περί εμπλοκής της Κύπρου στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, μέσω της παροχής στρατιωτικών διευκολύνσεων, διαψεύδει η Λευκωσία.

«Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε σε υβριδικές ενέργειες παραπληροφόρησης και διάδοσης ψευδών ειδήσεων να παραπλανήσουν. Η Κύπρος δεν εμπλέκεται σε στρατιωτικές επιχειρήσεις ή σε οποιαδήποτε σύγκρουση», ανέφερε την Παρασκευή σε ανάρτησή του, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης.

«Η παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας και η διευκόλυνση των εκκενώσεων αμάχων είναι αυτό που κάνουμε. Οσοι εναντιώνονται σε τέτοιες ενέργειες είναι ενάντια στο διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο», πρόσθεσε.

Hybrid actions of disinformation and spreading of fake news can not be allowed to have a misleading effect. #Cyprus 🇨🇾 is not involved in military operations or any conflict. Humanitarian assistance and facilitation of evacuations is what we do. Those against such actions are…

— Λετυμπιώτης Κων/νος (@letymbiotis) August 9, 2024