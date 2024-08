Οι χάρτες της ουκρανικής εισβολής στο ρωσικό έδαφος

Η ουκρανική εισβολή στο εσωτερικό της Ρωσίας συνεχίζεται για τέταρτη ημέρα, με την περιοχή του Κουρσκ να κηρύσσεται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και τον Βλαντίμιρ Πούτιν να διαβουλεύεται με κορυφαία στελέχη σε έκτακτο Συμβούλιο Ασφαλείας για την «καταπολέμηση της τρομοκρατίας».

Το Ινστιτούτο για τη Μελέτη του Πολέμου δημοσίευσε χάρτη με την εκτιμώμενη ακτίνα της εισβολής δυνάμεων της Ουκρανίας στην περιοχή του Κουρσκ της Ρωσίας. Σύμφωνα με αναφορές, επιχειρήσεις λαμβάνουν χώρα πάνω από 10 χιλιόμετρα μακριά από τα σύνορα, στο εσωτερικό της Ρωσίας. Πρόκειται για τη βαθύτερη διασυνοριακή προέλαση της Ουκρανίας από τότε που η Μόσχα ξεκίνησε τη μαζική εισβολή στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022.

Σήμερα, ουκρανικές δυνάμεις ανακοίνωσαν πως στόχευσαν το αεροδρόμιο του Λίπετσκ, περίπου 300 χιλιόμετρα από τα σύνορα με την Ουκρανία. Αξίζει, ακόμα, να σημειωθεί πως ένα βραδινό χτύπημα σε ρωσικό κονβόι επιβεβαιώθηκε περίπου 40 χιλιόμετρα από τα σύνορα, σε απόσταση τετραπλάσια από τις χερσαίες επιχειρήσεις. Βίντεο επαληθεύτηκαν από πολλαπλά μίντια (NEXTA, BBC).

Πηγή BBC

Επισήμως, η Ρωσία υποστηρίζει ότι έως και 1.000 Ουκρανοί στρατιώτες, υποστηριζόμενοι από άρματα μάχης και τεθωρακισμένα οχήματα, εισήλθαν στην περιοχή του Κουρσκ το πρωί της Τρίτης. Σύμφωνα με το ρωσικό υπ. Αμυνας, η Μόσχα κατάφερε να καταστείλει την ουκρανική επιδρομή με τη βοήθεια της πολεμικής αεροπορίας και του πυροβολικού.

Ομως η κατάσταση στην περιοχή φαίνεται να είναι διαφορετική, σημειώνει σε ανάλυση των ντοκουμέντων το BBC, υπογραμμίζοντας πως παρά την ανάπτυξη εφεδρικών στρατευμάτων και τις εντολές εκκένωσης, «η Ρωσία δεν έχει καταφέρει ως τώρα να ανακόψει τη δυναμική αυτής της ουκρανικής προέλασης», η οποία επισήμως δεν έχει επιβεβαιωθεί από το Κίεβο.

Το βράδυ της Παρασκευής, Ουκρανοί στρατιώτες εμφανίστηκαν σε βίντεο μπροστά από κτίριο με επιγραφές της Gazprom. Σύμφωνα με το NEXTA, οι δυνάμεις αυτές υποστήριξαν πως πλέον έχουν υπό τον πλήρη έλεγχό τους τη Σούτζα.

Αλλη φωτογραφία φέρεται να δείχνει Ρώσους στρατιώτες στην περιοχή του Κουρσκ, να παραδίδονται ως αιχμάλωτοι πολέμου.

Russian soldiers in Kursk region surrender as prisoners of war It is also reported that Dmitriukov and Lyubimovka in #Kursk region has come under the control of the AFU. The Kursk nuclear power plant is being prepared for defense: Rosgvardeys without combat experience will be… pic.twitter.com/4EiM7mf52A — NEXTA (@nexta_tv) August 9, 2024

Αναφέρεται επίσης ότι οι περιοχές Ντμιτριούκοφ και Λιουμπιμόφκα στο Κουρσκ έχουν περιέλθει υπό τον έλεγχο των ουκρανικών δυνάμεων.

«Χωρίς ρεύμα πόλη με πυρηνικό σταθμό»

Συντρίμμια ουκρανικού drone έπεσαν σε υποσταθμό του δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας στο Κουρσκ και προκάλεσαν διακοπή της ηλεκτροδότησης στην πόλη Κουρτσάτοφ, όπου βρίσκεται ο πυρηνικός σταθμός, σύμφωνα με τον περιφερειάρχη Αλεξέι Σμιρνόφ.

Σε ανάρτησή του στο Telegram, ο Σμιρνόφ αναφέρει ότι διακόπηκε σήμερα η ηλεκτροδότηση στην πόλη των 42.000 κατοίκων όπου βρίσκεται ένας από τους μεγαλύτερους πυρηνικούς σταθμούς της Ρωσίας.

Καμία υποχώρηση

Προς το παρόν η κατάσταση στο νέο μέτωπο δεν προμηνύει καμία υποχώρηση, με τον ουκρανικό στρατό να δηλώνει ότι έπληξε ρωσικό αεροδρόμιο στην περιοχή του Λίπετσκ, η οποία συνορεύει με το Κουρσκ, πλήττοντας αποθήκες που περιέχουν κατευθυνόμενες αεροπορικές βόμβες. Οι τοπικές ρωσικές αρχές δήλωσαν ότι μια μεγάλη επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος προκάλεσε μπαράζ εκρήξεων και ξέσπασε πυρκαγιά σε στρατιωτικό αεροδρόμιο.

Ο αναλυτής της Black Bird Group, Εμίλ Καστεχέλμι έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι ορισμένες ουκρανικές μονάδες φαίνεται να διεξάγουν «διερευνητικές επιδρομές» βορειότερα προς την κατεύθυνση Λγκοβ, μια πόλη περίπου 80 χιλιόμετρα από τα σύνορα.

Η «απορία» των ΗΠΑ

Ανώτεροι Αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν στους New York Times ιδιαιτέρως ότι δεν είχαν ενημερωθεί για την επιχείρηση εκφράζοντας την απορία τους για το σκεπτικό αυτής της στρατηγικής. Οι ίδιες πηγές σχολίασαν πως «κατανοούν την ανάγκη του Κιέβου να αλλάξει την οπτική και το αφήγημα του πολέμου», υπογραμμίζοντας ωστόσο την επιφύλαξή τους για το κατά πόσο η Ουκρανία θα μπορούσε να διατηρήσει την κατοχή των εδαφών για ικανοποιητικό χρονικό διάστημα, ώστε να αναγκάσει τη Ρωσία να αποσπάσει σημαντικές δυνάμεις από τις επιθέσεις που διεξάγει στην ανατολική και τη νότια Ουκρανία. «Είναι ένα στοίχημα», δήλωσε ανώτερος αξιωματούχος της κυβέρνησης.

Το βρετανικό μέσο εξέτασε δύο βίντεο από ξεχωριστά γεγονότα εκατέρωθεν των συνόρων, μετά τη στρατιωτική εισβολή της Ουκρανίας στο Κουρσκ της Ρωσίας. Σε ένα από αυτά φαίνεται μία κατεστραμμένη ρωσική αυτοκινητοπομπή 15 οχημάτων. Το βίντεο έχει μαγνητοσκοπηθεί περί τις 6:00 τοπική ώρα, όπως φαίνεται από την κατεύθυνση και το μήκος των σκιών, και πρωτοεμφανίστηκε στο διαδίκτυο σήμερα το πρωί. Ο καιρός ταιριάζει επίσης με την εικόνα που έχει η πόλη τις πρώτες πρωινές ώρες.

Last night a Russian convoy in Rylsk, Kursk Oblast was heading to fight the recent Ukrainian incursion into the area was hit by a HIMARS strike causing a mass casualty event. The strike was filmed by a Ukrainian reconnaissance drone and the aftermath was videoed by Russians… pic.twitter.com/cIHU3FdBbT — War Tracker (@wartracker4) August 9, 2024

Το υλικό δείχνει Ρώσους στρατιώτες, μερικούς τραυματισμένους, και κάποιους πιθανόν νεκρούς ανάμεσα στα οχήματα. Βιντεοσκοπήθηκε κατά μήκος του αυτοκινητοδρόμου Ε38 μέσω της πόλης Οκτιάμπρισκ, περίπου 38 χιλιόμετρα από τα σύνορα της Ρωσίας με την Ουκρανία. Ο αποστολέας του βίντεο έχει τεθεί υπό κράτηση, σύμφωνα με το BBC.

Μία φωτογραφία ενός Ουκρανού στρατιώτη κοντά σε ένα παντοπωλείο “Pyaterochka” στην πόλη Σούτζα, στο Κουρσκ, έχει διαδοθεί στο διαδίκτυο. Το κατάστημα βρίσκεται 10 χιλιόμετρα από τα σύνορα με την Ουκρανία.

❗️ BREAKING: Ukrainian soldiers in Sudzha A photo of a Ukrainian soldier near a grocery store “Pyaterochka” in the city of Sudzha, Kursk region, has spread online. This store is located 10 kilometers from the state border with Ukraine. Earlier, propagandists claimed that… pic.twitter.com/IOpvNtD2sI — NEXTA (@nexta_tv) August 9, 2024

Σύσκεψη υπό τον Πούτιν

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν προήδρευσε σήμερα σε συνάντηση με τα μέλη του ρωσικού Συμβουλίου Ασφαλείας σε κατοικία έξω από τη Μόσχα. Ο επικεφαλής του Συμβουλίου, Σεργκέι Σοϊγκού, και ο Ρώσος υπουργός Αμυνας Αντρέι Μπελούσοφ ήταν μεταξύ των συμμετεχόντων.

Αγνωστη παραμένει η ακριβής ατζέντα της συνάντησης, αλλά σύμφωνα με το BBC το κεντρικό θέμα φέρεται να είναι η «καταπολέμηση της τρομοκρατίας». Εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών έχει χαρακτηρίσει την ουκρανική εισβολή «τρομοκρατική».

Ρωσικές ενισχύσεις

Η Μόσχα ανακοίνωσε ότι μεταφέρει ενισχύσεις στη δυτική περιοχή του Κουρσκ, συμπεριλαμβανομένων βαρέος οπλισμού και εκτοξευτών πυραύλων, όπως τουλάχιστον αναφέρουν τα κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Το υπουργείο Αμυνας της Ρωσίας διαβεβαίωσε ότι τα στρατεύματά της «συνεχίζουν να αποκρούουν» την εισβολή της Ουκρανίας, υποστηρίζοντας πως η Ουκρανία έχασε πάνω από 280 ένστολους τις τελευταίες 24 ώρες. Οι ισχυρισμοί αυτοί όμως δεν έχουν επαληθευτεί ανεξάρτητα. Εν τω μεταξύ, το υπουργείο Εκτακτων Αναγκών κήρυξε την ευρύτερη περιοχή σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Ο Τσετσένος ηγέτης Ραμζάν Καντίροφ υποσχέθηκε «θετικές εξελίξεις» στο Κουρσκ μέσα στις επόμενες δύο με τρεις ημέρες.

Κι άλλα ντοκουμέντα από το Κουρσκ

Ο ειδησεογραφικός ιστότοπος NEXTA που καλύπτει τον ρωσοουκρανικό πόλεμο, ήταν σε θέση να επιβεβαιώσει τη γνησιότητα των ντοκουμέντων με το κατεστραμμένο ρωσικό κονβόι.

❗️ A Russian Armed Forces military column has been destroyed at night near the village of Oktyabrskoye in the Rylsky district of Kursk region, Russian and Ukrainian media claim. pic.twitter.com/5ljjV9IzgP — NEXTA (@nexta_tv) August 9, 2024

Παρότι η Ουκρανία δεν έχει επιβεβαιώσει την εισβολή, ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι σχολίασε ότι η Μόσχα πρέπει να «νιώσει» τις συνέπειες για την εισβολή της.

Ρωσικό χτύπημα σε ουκρανικό σούπερ μάρκετ

Στην Ουκρανία, το γραφείο του γενικού εισαγγελέα ανακοίνωσε ότι ένα ρωσικό χτύπημα σε σούπερ μάρκετ στην περιοχή Ντονέτσκ που βρίσκεται στην πρώτη γραμμή του μετώπου σκότωσε 14 ανθρώπους και άφησε 44 τραυματίες.

Ο πρόεδρος Ζελένσκι ανάρτησε βίντεο από το σημείο.

Zelenskyy published footage of the aftermath of the Russian strike on a supermarket in Kostyantynivka. According to the Ukrainian president, it is now known about 4 dead and at least 24 injured. pic.twitter.com/nmiIMDOcq1 — NEXTA (@nexta_tv) August 9, 2024

Την ίδια στιγμή, οι ουκρανικές αρχές εκκένωσαν 20.000 άτομα από την περιοχή του Σούμι, η οποία βρίσκεται απέναντι από τα σύνορα με το Κουρσκ, εν αναμονή ρωσικών αντιποίνων.

Ουκρανική επιδρομή και στην ακτή Κίνμπουρν

Σήμερα, ουκρανικές ειδικές δυνάμεις πραγματοποίησαν αμφίβια επιδρομή στην κατεχόμενη από τη Ρωσία ακτή Κίνμπουνρ στη Μαύρη Θάλασσα καταστρέφοντας έξι ρωσικά τεθωρακισμένα οχήματα και πλήττοντας προσωπικό, ανέφερε η υπηρεσία στρατιωτικών πληροφοριών της Ουκρανίας.

Οι ρωσικές δυνάμεις είχαν καταλάβει το Κίνμπουρν στη νότια ουκρανική περιφέρεια Μικολάιβ, στην έναρξη της εισβολής τον Φεβρουάριο του 2022.

Γερμανία: Νόμιμη η ουκρανική εισβολή

«Νόμιμες στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου» χαρακτήρισε τις ουκρανικές αντεπιθέσεις σε ρωσικό έδαφος ο εκπρόσωπος του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος (CDU) Ρόντεριχ Κιζεβέτερ. Για «δικαιολογημένη» ενέργεια έκανε λόγο ο ειδικός σε θέματα Aμυνας για τους Φιλελευθέρους (FDP) Μάρκους Φάμπερ. O χριστιανοδημοκράτης πρωθυπουργός της Σαξονίας Μίχαελ Κρέτσμερ ζητά ωστόσο μείωση της στρατιωτικής βοήθειας που παρέχει η Γερμανία στην Ουκρανία, καθώς, όπως λέει η χώρα φθάνει «στα όριά της».