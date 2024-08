Πόλεμος στη Γάζα: Τι ζητούν οι μεσολαβητές από Ισραήλ και Χαμάς – Το κοινό ανακοινωθέν

Κοινή έκκληση προς το Ισραήλ και τη Χαμάς εξέδωσαν οι τρεις χώρες-μεσολαβητές για την επίτευξη συμφωνίας εκεχειρίας στη Λωρίδα της Γάζας, η οποία θα μπορούσε να αποτρέψει την επέκταση του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Αίγυπτος, Κατάρ και ΗΠΑ καλούν και τις δύο αντιμαχόμενες πλευρές να κάνουν ό,τι χρειάζεται για να προχωρήσει η διαπραγμάτευση, η οποία θα ξεκινήσει στις 15 Αυγούστου και στην οποία φαίνεται να έχει συμφωνήσει το Τελ Αβίβ.

Στην κοινή ανακοίνωσή τους, οι τρεις χώρες:

«Είναι η ώρα να συνάψουμε μια συμφωνία κατάπαυσης του πυρός και να απελευθερώσουμε ομήρους και κρατούμενους», αναφέρουν με έμφαση οι τρεις χώρες-μεσολαβητές.

«Εργαστήκαμε επί μήνες για να καταλήξουμε σε συμφωνία-πλαίσιο και είναι τώρα στο τραπέζι. Λείπουν μόνο οι λεπτομέρειες για την εφαρμογή τους».

Προς το παρόν, το γραφείο του πρωθυπουργού του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, έχει ανακοινώσει ότι θα στείλει αντιπροσωπεία στις συνομιλίες, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Η Χαμάς για την ώρα δεν έχει σχολιάσει επίσημα την έκκληση Αιγύπτου, Κατάρ και ΗΠΑ.

Την ίδια ώρα πολλές χώρες επαναλαμβάνουν την έκκληση και στις δύο πλευρές να καθίσουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων για να σταματήσει άμεσα ο πόλεμος.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Βρετανίας, Ντέιβιντ Λάμι δήλωσε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο «υποστηρίζει πλήρως» την κοινή δήλωση από την Αίγυπτο, το Κατάρ και τις ΗΠΑ. «Δεν μπορούν να υπάρξουν άλλες καθυστερήσεις, οι μάχες πρέπει να σταματήσουν τώρα», είπε προσθέτοντας ότι «όλοι οι όμηροι που κρατούνται ακόμη από τη Χαμάς πρέπει να απελευθερωθούν», αλλά και να παραδοθεί επειγόντως και χωρίς εμπόδια ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα.

Επίσης, με ανάρτησή του στο X, το υπουργείο Εξωτερικών του Ομάν δήλωσε ότι χαιρετίζει τις προσπάθειες των μεσολαβητών και προέτρεψε να προχωρήσει το ταχύτερο η διαδικασία ώστε να «ελαφρυνθούν οι τα δεινά του παλαιστινιακού λαού».

The EU joins Egypt, Qatar & the US in their call for concluding, without delay, the ceasefire & hostages release deal.

We reiterate our full support to their mediation to put an end to the unbearable cycle of suffering

The deal will also pave the way for regional de-escalation.

— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) August 9, 2024