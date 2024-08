Ισραηλινή επίθεση στον Λίβανο – Νεκρό στέλεχος της Χαμάς

Επίθεση με drone πραγματοποίησε το Ισραήλ στην πόλη της Σιδώνας στον Λίβανο, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν στέλεχος της Χαμάς. Σύμφωνα με τα λιβανικά ΜΜΕ, η επίθεση έγινε με δύο πυραύλους που εκτοξεύθηκαν από drone και χτύπησαν το όχημα, στο οποίο επέβαιναν δύο άτομα.

Νεκρός, σύμφωνα με αξιωματούχους ασφαλείας, είναι ο υπεύθυνος για την ασφάλεια στον παλαιστινιακό προσφυγικό καταυλισμό Αΐν αλ-Χίλουε, Σάμερ Αλ-Χατζ. Σύμφωνα με το σαουδαραβικό πρακτορείο al-Arabiya και λιβανικά ΜΜΕ, στόχος της επίθεσης ήταν ο Αλ-Χατζ. Ο δεύτερος επιβάτης, ο σωματοφύλακάς του, είναι σε κρίσιμη κατάσταση.

Το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων του Λιβάνου, ΝΝΑ, αναφέρει ότι υπάρχουν ακόμη δύο τραυματίες, δύο απλοί πολίτες.

Το Αΐν ελ-Χίλουε είναι ένας πολύ μεγάλος καταυλισμός Παλαιστινίων προσφύγων.

The Israeli Air Force conducted a Strike earlier on a Vehicle within the Port City of Sidon in Southwestern Lebanon, resulting in at least Two Hamas Members to have been Eliminated. pic.twitter.com/oCojZYdmnW

— OSINTdefender (@sentdefender) August 9, 2024