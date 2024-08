Βραζιλία: Συντριβή αεροσκάφους στο Σάο Πάολο

Νεκροί είναι οι 62 επιβαίνοντες στο αεροσκάφος της Voepass που συνετρίβη την Παρασκευή στη Βραζιλία, καθώς ο δήμαρχος ανακοίνωσε πως δεν υπάρχουν επιζήσαντες.

Το δικινητήριο ATR-72 της εταιρείας Voepass εκτελούσε πτήση από το Κασκαβέλ της πολιτείας Παρανά με προορισμό το αεροδρόμιο Γκουαρούλος στο Σάο Πάολο.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Voepass, στο αεροσκάφος επέβαιναν 58 ταξιδιώτες και τέσσερα μέλη πληρώματος. Οπως αναφέρει η εταιρεία, μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες σχετικά με τις συνθήκες του δυστυχήματος. Προσθέτει δε ότι έχει «ενεργοποιήσει όλα τα μέσα» για να στηρίξει τους εμπλεκόμενους.

We are following reports of a crash of a VoePass ATR 72 near São Paulo, Brazil. We are currently processing granular data from this flight. https://t.co/1MwrzhJ0gU pic.twitter.com/ozBx2sL5lZ

— Flightradar24 (@flightradar24) August 9, 2024