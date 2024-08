Εισβολή στο Καπιτώλιο: 20ετής κάθειρξη σε άνδρα για επιθέσεις σε αστυνομικούς

Μία από τις μεγαλύτερες ποινές επιβλήθηκε στον Ντέιβιντ Νίκολας Ντέμσι, ο οποίος συμμετείχε στην επίθεση των υποστηρικτών του Ντόναλντ Τραμπ στο Καπιτώλιο των ΗΠΑ στις 6 Ιανουαρίου 2021.

Ο Ντέμσι είχε επιτεθεί με κοντάρια, σπρέι πιπεριού και σπασμένα έπιπλα εναντίον αστυνομικών που υπερασπίζονταν το κτίριο του Αμερικανικού Κογκρέσου, όταν ο όχλος προσπάθησε να αποτρέψει την αναγνώριση του εκλογικού αποτελέσματος και της νίκης του Τζο Μπάιντεν.

Μόνο ο επικεφαλής των Proud Boys έχει λάβει μεγαλύτερη ποινή για τα γεγονότα στο Καπιτώλιο: 22 χρόνια, για συνωμοσία.

David Nicholas Dempsey, the convicted felon, and friend of Donald Trump has been sentenced to 20 years.😁 The cheerleader/insurrectionist is also a proponent of “Blue Lives Matter”, until they don’t. pic.twitter.com/syfRcTvvcR

