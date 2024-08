Επιστροφή στην ενδοχώρα

«Οι υποψήφιοι αντιπρόεδροι δεν επιλέγονται πλέον για να κερδίσουν την πολιτεία από την οποία προέρχονται – αυτό έχει να συμβεί από το 1960 και τον Λίντον Τζόνσον [σ.σ.: χάρη στον οποίο ο Κένεντι κέρδισε το Τέξας]», λέει από την πλευρά του στην «Κ» ο Ματ Μπένετ, αντιπρόεδρος της δεξαμενής σκέψης Third Way και πρώην στέλεχος του Λευκού Οίκου επί προεδρίας Κλίντον. «Οι ψηφοφόροι επιλέγουν πρόεδρο. Η Χάρις επέλεξε τον Γουόλς γιατί ταιριάζει καλύτερα από όλους στο αφήγημά της – ένα αισιόδοξο αφήγημα στραμμένο προς το μέλλον, σε αντίθεση με την εμμονή με το παρελθόν και την κακεντρέχεια των Τραμπ και Βανς».

Ο Γιάννης Παλαιολόγος γεννήθηκε στην Αθήνα το 1979. Είναι απόφοιτος του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης, από όπου έλαβε πτυχίο Πολιτικής, Φιλοσοφίας και Οικονομικών και μεταπτυχιακό στη Φιλοσοφία. Έχει εργαστεί ως αρχισυντάκτης ειδικών εκδόσεων στην εφημερίδα City Press (2006-9) και διευθυντής στην εφημερίδα Free Sunday (2009-2012). To 2014 εκδόθηκε το βιβλίο του «The Thirteenth Labour of Hercules» με θέμα την ελληνική κρίση (Portobello Books, Λονδίνο). Ακολούθησε η ελληνική έκδοση (Εκδόσεις Εστία). Αρθρογραφεί στην Wall Street Journal, ενώ έχει συνεισφέρει άρθρα σε άλλα διεθνή μέσα, όπως η Washington Post, οι Financial Times και το Politico Europe, τα περιοδικά Time, New Republic και American Prospect. Το 2012 ήταν ο πρώτος νικητής του ελληνικού διαγωνισμού οικονομικής δημοσιογραφίας της Citi, για ρεπορτάζ του με θέμα τις διαπραγματεύσεις για το PSI. Εκπροσώπησε την Ελλάδα ως Marshall Memorial Fellow για την περίοδο 2015-6. Εκτός δημοσιογραφίας, ήταν συν-σεναριογράφος το θεατρικού «Μαμά Ελλάδα2» (2009-10), μία σάτιρα για τη διαφθορά και τη μη κάθαρση στη σύγχρονη Ελλάδα που έλαβε εκτεταμένη κάλυψη από το διεθνή Τύπο. Ήταν επίσης ο βασικός συντελεστής της εκδήλωσης «K Inspiration» για τα 100 χρόνια της Καθημερινής (2019). Είναι ανταποκριτής της Καθημερινής και του ΣΚΑΪ στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Διαβάστε περισσότερα...

Τελευταία άρθρα: