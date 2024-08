Βραζιλία: Τριήμερο εθνικό πένθος μετά τη συντριβή του αεροσκάφους στο Σάο Πάολο

Αεροσκάφος συνετρίβη χθες Παρασκευή στην πολιτεία Σάο Πάολο, στη νοτιοανατολική Βραζιλία, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους και οι 61 άνθρωποι που επέβαιναν σε αυτό, χωρίς να έχει γίνει γνωστός μέχρι στιγμής ο λόγος που υπέστη απώλεια στήριξης κι άρχισε περιδίνηση ώσπου κατέπεσε σε κατοικημένη περιοχή.

Το αεροσκάφος, που είχε κατασκευάσει η γαλλοϊταλική ATR, μετέφερε «57 επιβάτες» και είχε «τέσσερα μέλη πληρώματος», σύμφωνα με τον αερομεταφορέα Voepass.

Εκτελούσε πτήση από την Κασκαβέλ, στην πολιτεία Παρανά (νότια) προς το διεθνές αεροδρόμιο Γκουαρούλιους, στη Σάο Πάολο. Έπειτα από απότομη απώλεια ύψους, συνετρίβη στις 13:25 (τοπική ώρα· 19:25 ώρα Ελλάδας) στη Βινιέντου, κοινότητα 76.000 κατοίκων, περίπου 80 χιλιόμετρα βορειοδυτικά από την πόλη Σάο Πάολο, προκαλώντας τρόμο στους κατοίκους.

«Δεν υπάρχουν επιζώντες», τόνισε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο Γαλλικό Πρακτορείο ο δήμος της Βαλίνιους, που συμμετείχε στην επιχείρηση διάσωσης στη γειτονική πόλη Βινιέντου.

Συνταρακτικά πλάνα που μεταδόθηκαν από βραζιλιάνικα μέσα ενημέρωσης δείχνουν στο αεροσκάφος καθώς χάνει ύψος με μεγάλη ταχύτητα, συνεχίζοντας την περιδίνηση ανεξέλεγκτο, κατόπιν στήλη πυκνού καπνού από το σημείο όπου συνετρίβη στη συνοικία — όπου δεν αναφέρθηκε κανένα θύμα στο έδαφος.

Αρχισε να διενεργείται έρευνα από το κέντρο ερευνών και πρόληψης αεροναυτικών ατυχημάτων της Βραζιλίας (CENIPA), για να εξακριβωθούν τα αίτια του δυστυχήματος.

Ο Βραζιλιάνος πρόεδρος Λουίς Ινάσιου Λούλα ντα Σίλβα κήρυξε τριήμερο εθνικό πένθος μετά το «τραγικό δυστύχημα».

Ο οδηγός φορτηγού Μαρτίνς Μπαρμπόσα εργαζόταν όταν έμαθε πως συνετρίβη το αεροσκάφος 150 μέτρα από το σπίτι του. «Φοβήθηκα πως έπεσε πάνω στο σπίτι μου, ο γιος μου ήταν σπίτι», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο περιγράφοντας την «απόγνωση» που ένιωθε ώσπου έμαθε πως το παιδί του ήταν καλά.

«Ηταν τρομακτικό, είδα αεροπλάνο να περιστρέφεται και να πέφτει. Ο θεός μας έσωσε, αν γινόταν λίγο πιο κει, (το αεροπλάνο) θα έπεφτε πάνω στο σπίτι μου. Βρίσκομαι σε κατάσταση σοκ, δεν σταματάω να τρέμω», είπε η Εντνα Μπαρμπόσα, κάτοικος της Βινιέντου, στο τηλεοπτικό δίκτυο SBT.

Αλλος κάτοικος, ο Χικάρντου Χοντρίγκες, δήλωσε στο τηλεοπτικό δίκτυο Band News ότι είδε «πολλά πτώματα στο έδαφος, πολλά…» στον τόπο της τραγωδίας.

Σύμφωνα με την βραζιλιάνικη πολεμική αεροπορία, η πτήση «εκτυλισσόταν ομαλά ως τις 13:20» (τοπική ώρα· 19:20 ώρα Ελλάδας). Ομως, ένα λεπτό αργότερα, το αεροσκάφος έπαψε «να απαντά στις κλήσεις» του πύργου ελέγχου και το πλήρωμα «δεν δήλωσε πως βρισκόταν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ούτε πως αντιμετώπισε δυσμενείς μετεωρολογικές συνθήκες».

«Η απώλεια της επαφής με τα ραντάρ διαπιστώθηκε στις 13:22», πρόσθεσε η πολεμική αεροπορία.

Το αεροσκάφος ήταν τύπου ATR72-500. Η κατασκευάστριά του, θυγατρική της Airbus και της ιταλικής Leonardo, τόνισε σε ανακοίνωσή της ότι ειδικοί της θα υποστηρίξουν «την έρευνα που διενεργείται».

Voepass Linhas Aéreas Flight 2283 with 62 people on board that crashed in Vinhedo, São Paulo, Brazil

The flight, #2Z2283, departed Cascavel (CAC) at 14:56UTC bound for Sao Paolo (GRU). #Brasil #Aircraft #saopaulo pic.twitter.com/biczkjvuk6

— Nishantha Ruwan (@NishanthaRuwan8) August 9, 2024