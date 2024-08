Σάο Πάολο: Οι εκτιμήσεις για τα αίτια της συντριβής του αεροσκάφους – Το σενάριο του πάγου

Σε εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα των Αρχών στη Βραζιλία για το τραγικό αεροπορικό δυστύχημα στο Σάο Πάολο, στο οποίο έχασαν τη ζωή τους οι 61 επιβαίνοντες αεροσκάφους, το οποίο συνετρίβη στο νοτιοανατολικό τμήμα της χώρας.

Το αεροσκάφος, που είχε κατασκευάσει η γαλλοϊταλική ATR, μετέφερε «57 επιβάτες» και είχε «τέσσερα μέλη πληρώματος», σύμφωνα με τον αερομεταφορέα Voepass.

Voepass Linhas Aéreas Flight 2283 with 62 people on board that crashed in Vinhedo, São Paulo, Brazil

The flight, #2Z2283, departed Cascavel (CAC) at 14:56UTC bound for Sao Paolo (GRU). #Brasil #Aircraft #saopaulo pic.twitter.com/biczkjvuk6

