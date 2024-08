Σάο Πάολο: Ξεκίνησε η ανάσυρση και ταυτοποίηση πτωμάτων από το αεροσκάφος που συνετρίβη

Ομάδες της πολιτικής προστασίας της Βραζιλίας εργάζονταν όλη τη νύχτα για να ανασύρουν τις σορούς των επιβατών από τα συντρίμμια ενός αεροπλάνου, που συνετρίβη χθες κοντά στο Σάο Πάολο, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν και οι 62 επιβαίνοντες σε αυτό.

Τουλάχιστον 21 πτώματα είχαν ανασυρθεί έως το πρωί του Σαββάτου, όπως έγινε γνωστό από την κυβέρνηση του Σάο Πάολο και δύο θύματα ταυτοποιήθηκαν επιτόπου. Όλες οι σοροί μεταφέρονται στο νεκροτομείο του Σάο Πάολο.

Χθες, ο τοπικός αερομεταφορέας Voepass έκανε γνωστό πως στο αεροσκάφος επέβαιναν 57 επιβάτες και τετραμελές πλήρωμα, όμως σήμερα η εταιρεία επιβεβαίωσε πως υπήρχε ένας ακόμη επιβάτης, με τον αριθμό των θυμάτων να ανέρχεται πλέον στους 62, όλοι τους βραζιλιάνικης υπηκοότητας.

Voepass Linhas Aéreas Flight 2283 with 62 people on board that crashed in Vinhedo, São Paulo, Brazil

The flight, #2Z2283, departed Cascavel (CAC) at 14:56UTC bound for Sao Paolo (GRU). #Brasil #Aircraft #saopaulo pic.twitter.com/biczkjvuk6

