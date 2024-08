Σάο Πάολο: Εξετάζονται τα μαύρα κουτιά του αεροσκάφους που συνετρίβη

Οι αρχές της Βραζιλίας ανέκτησαν χθες Σάββατο τις σορούς των 62 θυμάτων της αεροπορικής τραγωδίας κοντά στο Σάο Πάολο, στο νοτιοανατολικό τμήμα της χώρας, ενώ ταυτόχρονα άρχισαν την ανάλυση του περιεχομένου των λεγόμενων μαύρων κουτιών του αεροσκάφους για να εξακριβωθούν τα αίτια.

Το αεροσκάφος συνετρίβη προχθές Παρασκευή στη Βινιέντου, πόλη περίπου 80 χιλιόμετρα βορειοδυτικά από το Σάο Πάολο, την οικονομική πρωτεύουσα της Βραζιλίας.

Μετά την απότομη απώλεια ύψους και την ανεξέλεγκτη περιδίνησή του που κατέγραψαν σε βίντεο κάτοικοι, το αεροσκάφος συνετρίβη σε χώρο με βλάστηση, στο εξωτερικό συγκροτήματος κατοικιών.

Passenger plane falls from the sky in Vinhedo, Brazil.

The aircraft involved is PS-VPB, a 14-year-old ATR72-500 built in 2010. The flight left Cascavel for Sao Paolo.

58 passengers and 4 crew members were aboard.

