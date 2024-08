Ολυμπιακοί Αγώνες – Τελετή λήξης: Υμνος στη χρυσή ανθρωπότητα και την Ελλάδα

Οι Ολυμπιονίκες Εμμανουήλ Καραλής (χάλκινο μετάλλιο στο ύψος) και η Ευαγγελία Πλατανιώτη (6η θέση στην καλλιτεχνική κολύμβηση με τη Σοφία Μαλκογεώργου) ήταν οι σημαιοφόροι της Ελλάδας και οι πρώτοι από όλους τους αθλητές των εθνικών αποστολών που εισήλθαν στο στάδιο του Παρισιού χθες Κυριακή για την τελετή λήξης των Ολυμπιακών Αγώνων του 2024.

Εκτός από την καθιερωμένη «πρωτιά» των Ελλήνων αθλητών, που ηγούνται των παρελάσεων στις τελετές έναρξης και λήξης των Αγώνων, τιμητικό για την Ελλάδα, όπου γεννήθηκαν οι αγώνες πριν από 2800 χρόνια, ήταν και το αφιέρωμα – αναφορά στην αναβίωσή τους από τον Πιερ ντε Κουμπερτέν το 1896.

Στο Stade de France aκούστηκαν τόσο ο ελληνικός Εθνικός Υμνος, όσο και ο Υμνος στον Απόλλωνα, ο αρχαιότερος που έχει διασωθεί μέχρι τις μέρες μας και η παρτιτούρα του οποίου σώζεται στο Λούβρο.

Athens 1896 🇬🇷 to Paris 2024 🇫🇷

It’s always worth remembering Pierre de Coubertin’s vision for the modern Olympic Games and the contribution of Greece.#Paris2024 #ClosingCeremony pic.twitter.com/BiHfQNGrQu

— The Olympic Games (@Olympics) August 11, 2024