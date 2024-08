Αυστραλία: Ελικόπτερο σε «μη εξουσιοδοτημένη» πτήση συνετρίβη στη στέγη ξενοδοχείου

Ελικόπτερο που εκτελούσε «μη εξουσιοδοτημένη» πτήση συνετρίβη σήμερα Δευτέρα στη στέγη ξενοδοχείου στην τουριστική πόλη Κερνς της βόρειας Αυστραλίας, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ο πιλότος του και να απομακρυνθούν εκατοντάδες ένοικοι του ξενοδοχείου, έγινε γνωστό από τις αρχές.

#BREAKING : Helicopter crashes into roof of Hilton Double Tree Hotel in Cairns Australia at 2AM. 400 people evacuated. #Australia #HelicopterCrash #helicopter #crash #HiltonHotel pic.twitter.com/VL920szSF1

Διασώστες κλήθηκαν σήμερα γύρω στις 2 π.μ. (τοπική ώρα, 19:00 της Κυριακής ώρα Ελλάδας) αφού δικινητήριο ελικόπτερο συνετρίβη στη στέγη του ξενοδοχείου, προκαλώντας πυρκαγιά και την απομάκρυνση των ενοίκων, ανέφερε σε δήλωσή της η αστυνομία της πολιτείας Κουίνσλαντ.

Η αστυνομία πρόσθεσε πως ο πιλότος πήρε το ελικόπτερο από το υπόστεγό του για μια «μη εξουσιοδοτημένη πτήση», αλλά δεν επεκτάθηκε. Ο πιλότος, ο οποίος δεν έχει ακόμα αναγνωρισθεί, βρέθηκε νεκρός επιτόπου.

Το ελικόπτερο συνετρίβη στο ξενοδοχείο Double Tree Hotel της εταιρείας Hilton στο Κερνς, σύμφωνα με αυστραλιανά μέσα ενημέρωσης.

🚨🇦🇺#Breaking Pilot killed after crashing into the Hilton hotel late last night 2 we’re taking to the hospital for smoke inhalation.

The helicopter crashed into the roof of the luxury Doubletree hotel in Cairns Australia around 1:50 AM, 400 people were evacuated. I’ve included a… pic.twitter.com/dB3Bi6ZHcE

— Todd Paron🇺🇸🇬🇷🎧👽 (@tparon) August 12, 2024