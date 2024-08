Ουγκάντα: Τουλάχιστον 25 άνθρωποι θάφτηκαν κάτω από βουνά σκουπιδιών λόγω κατολίσθησης

Σπίτια, ζώα και άνθρωποι έχουν θαφτεί κάτω από τόνους σκουπιδιών έξω από την Καμπάλα, την πρωτεύουσα της Ουγκάντα, εξαιτίας κατολίσθησης σε χωματερή που προκλήθηκε την Κυριακή έπειτα από σφοδρές βροχοπτώσεις.

Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, τουλάχιστον 25 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους και τα σωστικά συνεργεία δεν πιστεύουν πλέον ότι θα μπορέσουν να βρουν επιζώντες κάτω από τα βουνά των απορριμμάτων.

Κάτω από τους τόνους σκουπιδιών της τεράστιας χωματερής της Καμπάλα έχουν βρεθεί μέχρι στιγμής μόνο νεκροί.

Η χωματερή δημιουργήθηκε το 1996 και έκτοτε υποδέχεται το σύνολο σχεδόν των σκουπιδιών της πρωτεύουσας της Ουγκάντα. Πλήθος ανθρώπων ζει και βιοπορίζεται εκεί αναζητώντας στα σκουπίδια κάτι που θα μπορούσε να πουληθεί.

Μετά την καταστροφή, οι αρχές ανακοίνωσαν ότι θα δημιουργηθεί περιμετρικά της χωματερής ζώνη προστασίας. Περισσότεροι από 1.000 άνθρωποι απομακρύνθηκαν από τα καταλύματά τους στην περιφέρεια της χωματερής μετά την κατολίσθηση.

Last night’s torrential rains triggered a catastrophic collapse at the Kiteezi Garbage landfill, burying homes, animals, and tragically, some residents under a mountain of waste. #BlizzUgandaNews Details; https://t.co/M9UjhDFufJ pic.twitter.com/yUErfPxw0x

— Blizz Uganda (@BlizzUganda) August 10, 2024