Ο Banksy κλείνει έναν κύκλο με έναν γορίλα που απελευθερώνει ζώα και πουλιά

Ενας γορίλας που απελευθερώνει πουλιά και έναν θαλάσσιο ελέφαντα είναι το ένατο, πιθανόν και το τελευταίο έργο της σειράς με θέμα τα ζώα, που παρουσίασε ο γκράφιτι καλλιτέχνης Banksy, στο Λονδίνο. Το έργο εμφανίστηκε στα ρολά του ζωολογικού κήπου της πόλης.

Τις τελευταίες εννέα ημέρες, ο Banksy, το πρόσωπο του οποίου κανείς δεν γνωρίζει, τοποθετεί στους δρόμους της βρετανικής πρωτεύουσας έργα με θέμα τα ζώα.

A new piece of artwork at London Zoo has been confirmed as belonging to Banksy, marking his ninth artwork in the capital in nine days.

The new piece, located on a shutter at the zoo’s entrance, shows a gorilla lifting it up allowing a number of birds to escape, while the eyes of… pic.twitter.com/vbBCz4giGR

— London Live (@LondonLive) August 13, 2024