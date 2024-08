Ισραήλ: Διεθνείς αντιδράσεις για την προσευχή χιλιάδων Εβραίων στην Πλατεία των Τεμενών

Σφοδρές αντιδράσεις τόσο στον αραβικό κόσμο όσο και σε δυτικές χώρες έχει προκαλέσει η απόφαση του υπουργού Εθνικής Ασφάλειας του Ισραήλ, μαζί με χιλιάδες Εβραίους, να πάνε να προσευχηθούν στην Πλατεία των Τεμενών, στην Ανατολική Ιερουσαλήμ, όπου βρίσκεται και το τέμενος Αλ-Ακσα, παραβιάζοντας το status quo.

Σύμφωνα με μια συμφωνία που ισχύει από την κατάκτηση και κατοχή της Ανατολικής Ιερουσαλήμ από το Ισραήλ το 1967, υπαγορεύεται ότι οι μη μουσουλμάνοι μπορούν να μεταβαίνουν στην Πλατεία των Τεμενών, σε συγκεκριμένες ώρες, χωρίς να προσεύχονται.

Ο ακροδεξιός Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ, μαζί με χιλιάδες Εβραίους, προσευχήθηκαν, χόρεψαν και ύψωσαν την ισραηλινή σημαία, με την ευκαιρία της Τισά Μπε’ Αβ, ημέρας πένθους για την καταστροφή του πρώτου και του δεύτερου ιερού ναού στην Ιερουσαλήμ. Ωστόσο, αυτό έγινε σε μια κρίσιμη στιγμή για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, ενώ αναμένεται η απάντηση του Ιράν για τον θάνατο του ηγέτη της Χαμάς, Ισμαήλ Χανίγια.

Το γραφείο του Μπενιαμίν Νετανιάχου σε ανακοίνωσή του σημειώνει ότι «δεν υπάρχει καμία προσωπική πολιτική κανενός υπουργού στο Ορος του Ναού – ούτε του υπουργού Εθνικής Ασφαλείας ούτε οποιουδήποτε άλλου υπουργού» και πως «το σημερινό γεγονός αποτελεί εξαίρεση στο στάτους κβο».

Η Πλατεία των Τεμενών είναι ο τρίτος ιερός τόπος του Ισλάμ και διοικείται από την Ιορδανία, αλλά η πρόσβαση σε αυτήν ελέγχεται από τον ισραηλινό στρατό.

Η διοίκηση της Ιορδανίας κατήγγειλε ότι «η ισραηλινή αστυνομία δεν επέτρεψε την είσοδο παρά σε ελάχιστους μουσουλμάνους πιστούς, επιβάλλοντας περιορισμούς για την είσοδο στο τέμενος Αλ-Ακσα» και κατήγγειλε τον Μπεν-Γκβιρ ότι «εποπτεύει τον εξεβραϊσμό» του ιερού τόπου «και συμβάλλει στη μεταβολή της κατάστασης στο Αλ-Ακσα… αντί να τηρεί τις διεθνείς συνθήκες με την Ιορδανία για το στάτους κβο».

Το υπουργείο Εξωτερικών της Παλαιστινιακής Αρχής κατήγγειλε την ενέργεια του Ισραηλινού υπουργού ως «κλιμάκωση» και «προκλήσεις» κάνοντας λόγο για «παράνομες εισόδους (…) στο πλαίσιο της προετοιμασίας για την επιβολή πλήρους ισραηλινού ελέγχου και εξεβραϊσμού» των τόπων «κατά παραβίαση του διεθνούς δικαίου».

Ο επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας, Ζοζέπ Μπορέλ, επίσης καταδίκασε τις «προκλήσεις» του Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ.

«Η Ευρωπαϊκή Ενωση καταδικάζει κατηγορηματικά τις προκλήσεις του Ισραηλινού υπουργού Μπεν Γκβιρ ο οποίος, κατά την επίσκεψή του στους ιερούς τόπους, τάχθηκε υπέρ της παραβίασης του στάτους κβο», σύμφωνα με το οποίο οι μη μουσουλμάνοι μπορούν να μπαίνουν στην Πλατεία αυτή, όχι όμως και να προσεύχονται εκεί, ανέφερε ο Ζοζέπ Μπορέλ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

