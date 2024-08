ΗΠΑ: Οι εργαζόμενοι στην αυτοκινητοβιομηχανία μηνύουν Τραμπ και Μασκ

Η συνέντευξη του Ντόναλντ Τραμπ με τον Ελον Μασκ προκάλεσε την οργή των εργαζομένων στην αμερικανική αυτοκινητοβιομηχανία, καθώς πίσω από τους καγχασμούς και τους επαίνους του υποψήφιου προέδρου των ΗΠΑ στον ιδιοκτήτη του Χ και της Tesla είδαν επιχείρηση εκφοβισμού τους.

Το αμερικανικό συνδικάτο των εργαζομένων στην αυτοκινητοβιομηχανία (UAW) κατέθεσε μήνυση σε ομοσπονδιακό εργατοδικείο εναντίον του Ντόναλντ Τραμπ και του Ελον Μασκ, κατηγορώντας τους δύο δισεκατομμυριούχους για «απόπειρες εκφοβισμού και απειλή» σε βάρος των εργαζομένων.

«Βλέπω τι κάνεις», είπε ο Τραμπ στον Μασκ: «Πας, τους ρωτάς αν θέλουν να παραιτηθούν και εκείνοι ξεκινούν απεργία. Τότε εσύ τους λες: Καλά λοιπόν, απολύεστε όλοι. Απολύεστε όλοι», επαινώντας τον για τη στάση του.

Το συνδικάτο εξήγησε ότι προσέφυγε στη δικαιοσύνη εναντίον «των επαίσχυντων», όπως τους χαρακτήρισε, δισεκατομμυριούχων Ντόναλντ Τραμπ και Ελον Μασκ «για τις παράνομες απόπειρές τους να απειλήσουν και να εκφοβίσουν τους εργαζομένους που κινητοποιούνται προχωρώντας σε συμφωνημένες, προστατευόμενες δράσεις, όπως είναι οι απεργίες».

