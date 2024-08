Τζαμάικα: Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η περιοχή Κλάρεντον λόγω δολοφονιών

Ο πρωθυπουργός της Τζαμάικα, Αντριου Χόλνες, κήρυξε την περιοχή Κλάρεντον (στο νότιο τμήμα της νησιωτικής χώρας) σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Αιτία ήταν ένοπλη επίθεση συμμορίας την Κυριακή, στην οποία σκοτώθηκαν οκτώ άνθρωποι, μεταξύ των οποίων και ένα αγόρι 7 ετών.

Η Τζαμάικα αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα εξαιτίας της δράσης συμμοριών και ο πρωθυπουργός Αντριου Χόλνες δήλωσε ότι αυτό το τραγικό περιστατικό δίνει την αφορμή στην κυβέρνηση να εστιάσει στο πρόβλημα.

#LatestNews: Prime Minister Andrew Holness has issued a warning to gang leaders across Jamaica that they will be relentlessly pursued by the security forces following Sunday’s mass shooting in Clarendon in which eight people were killed.

READ MORE: https://t.co/AC21JdOeuP pic.twitter.com/8c1LSwx2C9

— Jamaica Star (@jamaicastar) August 12, 2024