Ο σύμβουλος του Ουκρανού προέδρου, Μιχαϊλο Ποντόλιακ, δήλωσε ότι η εισβολή στην περιοχή Κουρσκ ήταν απαραίτητη για να πεισθεί η Μόσχα να ξεκινήσει «δίκαιες» ειρηνευτικές συνομιλίες.

Τόνισε ότι η Ουκρανία δεν είχε κανένα συμφέρον να καταλάβει το Κουρσκ, αλλά έπρεπε να αναγκάσει τη Ρωσία να ξεκινήσει συνομιλίες με τους όρους του Κιέβου. «Πρέπει να προκαλέσουμε σημαντικές τακτικές ήττες στη Ρωσία», έγραψε στα social media. «Στην περιοχή του Κουρσκ, βλέπουμε καθαρά πώς το στρατιωτικό εργαλείο χρησιμοποιείται αντικειμενικά για να πείσουμε τη Ρωσική Ομοσπονδία να μπει σε μια δίκαιη διαδικασία διαπραγματεύσεων».

Η Ουκρανία πραγματοποίησε διασυνοριακή επίθεση στη Ρωσία την περασμένη εβδομάδα και κατέλαβε μέρος της περιοχής του Κουρσκ. Ανώτεροι Ουκρανοί αξιωματούχοι έχουν επανειλημμένα δηλώσει ότι η κυριαρχία και η εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας θα πρέπει να γίνουν πλήρως σεβαστές σε οποιαδήποτε ειρηνευτική συμφωνία.

Ukraine is not interested in occupying Russian territories. This is obvious. Because #Ukraine is waging an exclusively defensive war strictly within the framework of international law… But if we are talking about potential negotiations – I emphasize potential – we will have to…

