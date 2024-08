Τουρκία: Η πυρκαγιά στο Κορδελιό της Σμύρνης έφτασε σε κατοικημένες περιοχές

Τον ουρανό της Σμύρνης έχει καλύψει ο καπνός από την πυρκαγιά που ξέσπασε από χτες Πέμπτη το βράδυ σε ορεινή περιοχή βόρεια της συνοικίας του Κορδελιού.

Η φωτιά έχει επεκταθεί σε κατοικημένες περιοχές, απομακρύνθηκαν οι πολίτες από γειτονιές στις παρυφές του Κορδελιού, καθώς και από ένα χωριό.

«Εκκενώσαμε χωριό. Και στις γειτονίες όπου μαίνεται η πυρκαγιά, συμπεριλαμβανομένου και του Ντογάνμπεϊ, όπου βρισκόμαστε τώρα, εκκενώσαμε σπίτια που βρίσκονται κοντά στη φωτιά» δήλωσε ο νομάρχης Σμύρνης, Σουλεϊμάν Ελμπάν.

Τόνισε επίσης ότι η ταχύτητα του ανέμου φτάνει στην περιοχή τα 80 χιλιόμετρα την ώρα και για τον λόγο αυτό τα εναέρια μέσα αναγκάζονται συχνά να διακόπτουν την επιχείρηση κατάσβεσης.

Η πυρκαγιά ξεκίνησε στις 21:50 το βράδυ της Πέμπτης και οι προσπάθειες κατάσβεσης συνεχίζονται.

⚡️BREAKING:

Forest fire now reached residential areas in Izmir in Turkey.

Turkey is currently battling forest fires in four provinces Canakkale, Bolu, Izmir, and Manisa. pic.twitter.com/mXsgD50ULs

— Current Report (@Currentreport1) August 16, 2024