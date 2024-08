Δυτική Οχθη: ΗΠΑ και Ε.Ε. καταδικάζουν τις επιθέσεις εποίκων κατά Παλαιστινίων στα κατεχόμενα

Σφοδρές είναι οι διεθνείς αντιδράσεις για της επιθέσεις εναντίον Παλαιστινίων στα κατεχόμενα εδάφη της Δυτικής Οχθης από Εβραίους εποίκους, με την κάλυψη του ισραηλινού στρατού. Τα ξημερώματα της Παρασκευής, σε έφοδο εποίκων σε παλαιστινιακό χωριό, ένας άνδρας έχασε τη ζωή του και ένας νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Είναι η τρίτη επίθεση μέσα σε τρεις ημέρες, ενώ οι νεκροί Παλαιστίνιοι στην περιοχή στις συγκρούσεις με εποίκους έχουν φτάσει τους 633 από την έναρξη του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας.

Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Παλαιστινιακής Αρχής, η επίθεση στην κοινότητα Τζιτ, που βρίσκεται ανάμεσα στις πόλεις Νάμπλους και Καλκίλγια, στοίχισε τη ζωή σε έναν άνθρωπο, τον Μαχμούντ Κάντερ Σάντα, 23 ετών, πεσόντα «από τις σφαίρες εποίκων». Αλλος ένας Παλαιστίνιος χτυπήθηκε από σφαίρα στη θωρακική χώρα και νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση, κατά την ίδια πηγή.

Η Παλαιστινιακή Αρχή, με ανακοίνωσή της, χαρακτήρισε τις επιθέσεις αυτές «πογκρόμ», όπως και ο πρόεδρος του Ισραήλ, Ισαάκ Χέρτσογκ, που τις «καταδίκασε σθεναρά». Το παλαιστινιακό υπουργείο Εξωτερικών χαρακτήρισε την επίθεση «οργανωμένη κρατική τρομοκρατία».

Ο επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας, Ζοζέπ Μπορέλ, ανακοίνωσε ότι σκοπεύει να προτείνει κυρώσεις κατά Ισραηλινών αξιωματούχων για τις επιθέσεις Εβραίων εποίκων στην κατεχόμενη Δυτική Οχθη, σημειώνοντας ότι αυτές γίνονται σε καθεστώς «σχεδόν πλήρους ατιμωρησίας».

We condemn settlers attacks in Jit, aimed at terrorising Palestinian civilians.

Day after day, in an almost total impunity, Israeli settlers fuel violence in the occupied West Bank, contributing to endanger any chance of peace. 1/2

— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) August 16, 2024