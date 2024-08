Ο ασύμμετρος πόλεμος και το «απόθεμα» του Ζελένσκι για ανταλλαγές εδαφών

Δέκα 24ωρα μετά την εισβολή ουκρανικών δυνάμεων στο Κουρσκ, το Κίεβο ανοίγει δειλά δειλά τα χαρτιά του για τα επόμενα βήματα.

Ο στρατηγός Ολεξάντρ Σίρσκι, ο οποίος ανέλαβε ανώτατος στρατιωτικός διοικητής της Ουκρανίας τον Φεβρουάριο, ισχυρίστηκε την Πέμπτη ότι τα στρατεύματά του είχαν προωθηθεί περισσότερο από 33 χιλιόμετρα στο εσωτερικό της Ρωσίας. Ισχυρίστηκε ακόμη ότι η Ουκρανία ελέγχει την πόλη Σούντζα, 6.000 κατοίκων, και πάνω από 80 ρωσικούς οικισμούς.

Οι ισχυρισμοί δεν μπόρεσαν να επαληθευτούν ανεξάρτητα, αν και αναλυτές που επικαλούνται οι New York Times εκτιμούν ότι η Σούντζα είναι πιθανότατα υπό πλήρη ουκρανικό έλεγχο. Οι μάχες τώρα έχουν επίσης επεκταθεί στις γειτονικές περιοχές Μπέλγκοροντ και Μπριάνσκ, όπου η Ρωσία λαμβάνει τώρα «αντιτρομοκρατικά μέτρα».

Τεθωρακισμένα οχήματα δυτικών κρατών αποτέλεσαν αναμφίβολα την αιχμή της επίθεσης, σημειώνει ο Guardian, χωρίς μάλιστα να τεθούν περιορισμοί στη χρήση τους από τις χώρες που τα προσέφεραν. Σ’ αυτά συμπεριλαμβάνονται τα αμερικανικά Stryker και τα γερμανικά Marder, με ανώτατη ταχύτητα περίπου 97 χιλιόμετρα/ώρα και 65 χιλιόμετρα/ώρα αντίστοιχα. Στην εισβολή φαίνεται ακόμα να χρησιμοποιήθηκαν και 13 άρματα Challenger 2 της Βρετανίας, ενώ υπάρχουν και ενδείξεις για τη χρήση αμερικανικού πυραυλικού πυροβολικού Himars.

Καθώς οι Ουκρανοί στρατιώτες εισχωρούν στη Ρωσία, το Κίεβο φαίνεται να κάνει σχέδια για να διατηρήσει αυτά τα εδάφη, σύμφωνα με αναλυτές. Ο Σίρσκι ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι η Ουκρανία έχει δημιουργήσει το πρώτο της στρατιωτικό γραφείο στο Κουρσκ. Ενας αναπληρωτής πρωθυπουργός συζήτησε το ενδεχόμενο δημιουργίας ενός ανθρωπιστικού διαδρόμου που θα εκτείνεται από την περιοχή του Κουρσκ νότια μέχρι την ουκρανική συνοριακή περιοχή του Σούμι. Σε συνάντηση της Τετάρτης, ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι τα ουκρανικά στρατεύματα προστατεύουν τους Ρώσους πολίτες και ακολουθούν τους κανόνες του διεθνούς δικαίου.

Μέχρι στιγμής πάντως, τα ουκρανικά στρατεύματα δεν φαίνεται να αναπτύσσουν οχυρωματικές γραμμές, όπως αυτές παρατηρούνται στην ανατολική Ουκρανία – τάφροι και πυραμιδοειδή εμπόδια για να παρεμποδίσουν την πρόσβαση σε εχθρικά άρματα.

Ενα τέτοιο οχυρωματικό έργο ενέχει κινδύνους, δήλωσε ο πρόεδρος του Ουκρανικού Κέντρου Ασφάλειας και Συνεργασίας, Σερχίι Κουζάν (σ.σ. μιας μη κυβερνητικής ερευνητικής ομάδας).

Οποιαδήποτε σταθερή θέση θα ήταν εκτεθειμένη σε δυνητικά καταστροφικές ρωσικές αεροπορικές επιδρομές και θα ήταν δύσκολο να αντέξει σε επιθέσεις από διαφορετικές πλευρές. Η Ρωσία, άλλωστε, διατηρεί την υπεροχή της σε δυνάμεις και όπλα.

Ο Κουζάν είπε ότι η Ουκρανία θα πρέπει, αντ’ αυτού, να συνεχίσει να εκτελεί «εξαιρετικά ευέλικτες πολεμικές επιχειρήσεις», επιτιθέμενη σε σημεία όπου η Ρωσία δεν το περιμένει, πραγματοποιώντας επιδρομές με μικρές μονάδες για να διερευνήσει και να αποσταθεροποιήσει τη ρωσική άμυνα.

«Δεν μπορούμε να διεξάγουμε έναν συμμετρικό πόλεμο –άρμα εναντίον άρματος, στρατιώτης εναντίον στρατιώτη– επειδή οι Ρώσοι έχουν μεγαλύτερο αριθμό δυνάμεων», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Κουζάν.

Η Ουκρανία δεν έχει βρει μεγάλη αντίσταση από τις ρωσικές δυνάμεις σε αυτήν την περιοχή. Η Μόσχα έχει αργήσει να οργανώσει μια αποτελεσματική άμυνα και δεν έχει ακόμη αντιμετωπίσει με επιτυχία τα ουκρανικά στρατεύματα στο Κουρσκ, σύμφωνα με τους αναλυτές που επικαλούνται οι New York Times. Ρώσοι στρατιωτικοί μπλόγκερ, ωστόσο, υποστήριξαν ότι οι ουκρανικές δυνάμεις προχωρούσαν με πιο αργό ρυθμό την Πέμπτη.

Τα εδαφικά κέρδη της Ουκρανίας στο εσωτερικό της Ρωσίας θα μπορούσαν να λειτουργήσουν ως μοχλός πίεσης. Ουκρανοί αξιωματούχοι έχουν μεταφέρει στην Ουάσιγκτον ότι το Κίεβο θέλει να έχει «βέλη στη φαρέτρα του» για μία μελλοντική διαπραγμάτευση με τη Μόσχα. Αμερικανοί αξιωματούχοι εικάζουν πως το Κίεβο θα ήταν ανοιχτό σε μία ανταλλαγή αυτών των εδαφών, με εκτάσεις που κατέκτησε ο ρωσικός στρατός κοντά στο Χάρκοβο την άνοιξη.

Ο Μικαΐλο Ποντόλιακ, κορυφαίος σύμβουλος του Ουκρανού προέδρου, δήλωσε την Παρασκευή ότι η Ρωσία θα αναγκαστεί να προσέλθει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων μόνο αν υποστεί «σημαντικές τακτικές ήττες». Στο Κουρσκ, ο στρατός χρησιμοποιείται «για να πειστεί η Ρωσία» να προσέλθει σε «μια δίκαιη διαδικασία διαπραγμάτευσης», έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η Ουκρανία ισχυρίζεται επίσης ότι έχει αιχμαλωτίσει εκατοντάδες Ρώσους στρατιώτες, οι οποίοι θα μπορούσαν να ανταλλαγούν με Ουκρανούς αιχμαλώτους πολέμου που κρατούνται από τη Ρωσία. Οι Ρώσοι που φρουρούσαν τα συνοριακά φυλάκια στο Κουρσκ ήταν κυρίως στρατεύσιμοι, που υπηρετούν στο πλαίσιο της επιστράτευσης της Ρωσίας, σε αντίθεση με τους «σκληροτράχηλους» συμβασιούχους και τις παραστρατιωτικές δυνάμεις που πολεμούν στα ανατολικά και τα νότια της Ουκρανίας.

Η έκθεση αυτών των κληρωτών σε κίνδυνο αποτελεί πολιτικό κίνδυνο για τον πρόεδρο της Ρωσίας, Βλαντίμιρ Πούτιν, και, στην Ουκρανία, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι έκανε λόγο για ένα «απόθεμα» για ανταλλαγές που ολοένα μεγαλώνει.

Οι πραγματικοί στόχοι της επιχείρησης μπορεί να μην αφορούν καν το πεδίο της μάχης και το Κίεβο ίσως θέλει να στείλει εκ νέου ένα μήνυμα. Μετά την περσινή αποτυχία της πολυδιαφημισμένης αντεπίθεσης της Ουκρανίας και τις συνεχιζόμενες απώλειες στα ανατολικά, το Κίεβο φαίνεται ότι προσπαθεί να αλλάξει την αφήγηση του πολέμου.

Οι Ουκρανοί μπορεί να προσπαθούν να πείσουν τη Δύση ότι δεν θα τα παρατήσουν και ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πρέπει να τους επιτρέψουν να χρησιμοποιούν κατευθυνόμενους πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς στο εσωτερικό της Ρωσίας.

Εξάλλου, αυτό έχει συμβεί ξανά στο παρελθόν: Κατά τη διάρκεια των 30 μηνών αυτού του πολέμου, οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν επανειλημμένα αρνηθεί να προμηθεύσουν την Ουκρανία με ορισμένα είδη όπλων ή να δώσουν άδεια χρήσης με ορισμένους τρόπους, υποχωρώντας στα αιτήματα του Ζελένσκι στη συνέχεια.

Την τελευταία εβδομάδα, ο Ουκρανός πρόεδρος έθεσε το ζήτημα πληγμάτων στη Ρωσία με πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς που προμηθεύει η Δύση τουλάχιστον τέσσερις φορές στις νυχτερινές βιντεοσκοπημένες ομιλίες του.

«Χρειαζόμαστε τις κατάλληλες άδειες από τους εταίρους μας για να χρησιμοποιήσουμε όπλα μεγάλου βεληνεκούς», δήλωσε τη Δευτέρα. «Αυτό είναι κάτι που μπορεί να προωθήσει σημαντικά το δίκαιο τέλος αυτού του πολέμου».

Σήμερα, ουκρανικές δυνάμεις εξαπέλυσαν επιθέσεις στο Κουρσκ αλλά και σε υπό ρωσική κατοχή εδάφη στην ανατολική Ουκρανία.

Δύο υπάλληλοι ανθρωπιστικής βοήθειας που φρόντιζαν για την απομάκρυνση αμάχων από το Κουρσκ, σκοτώθηκαν από βομβαρδισμό, όπως ανακοίνωσε η οργάνωση Λαϊκό Μέτωπο που συγκεντρώνει πολλές ρωσικές ΜΚΟ.

«Βοηθούσαν στην απομάκρυνση αμάχων σε κέντρα προσωρινής φιλοξενίας», ανέφερε η οργάνωση, προσθέτοντας ότι ένα τρίτο άτομο τραυματίστηκε. Οι δύο εργαζόμενοι σε ανθρωπιστικές οργανώσεις που σκοτώθηκαν ήταν ο Νικολάι Κοβαλιόφ, ένας νοσηλευτής, και ο Ντέιβιντ Σοκολόφ, υπεύθυνος Τύπου, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Συνολικά περισσότεροι από 120.000 άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί από το πεδίο και την ακτίνα των βομβαρδισμών, τουλάχιστον 12 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί και περισσότεροι από 120 έχουν τραυματιστεί, σύμφωνα με τις ρωσικές αρχές.

Ουκρανική επιδρομή με στόχο ένα εμπορικό κέντρο στην ελεγχόμενη από τη Ρωσία πόλη Ντονέτσκ στην ανατολική Ουκρανία, προκάλεσε τον θάνατο τουλάχιστον δύο ανθρώπων και τον τραυματισμό τουλάχιστον επτά, σύμφωνα με ρωσικές αρχές και ρωσικά ΜΜΕ. Το πρακτορείο ειδήσεων RIA δημοσίευσε ένα βίντεο που δείχνει τεράστια σύννεφα καπνού να υψώνονται από το εμπορικό κέντρο «Galaktika».

In Russian-occupied Donetsk, shells are landing and there is heavy smoke in the area

There are reports of some direct hits in the “Galaxy” shopping center. pic.twitter.com/aFp9vuLBaO

— NEXTA (@nexta_tv) August 16, 2024