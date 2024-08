Γάζα: Οι συνομιλίες για κατάπαυση πυρός ήταν «σοβαρές και εποικοδομητικές»

Κοινή δήλωση έκαναν οι μεσολαβητές για την συμφωνία κατάπαυσης πυρός στη Λωρίδα της Γάζας. Κατάρ, Αίγυπτος και ΗΠΑ αναφέρει ότι οι συνομιλίες στην Ντόχα ήταν «σοβαρές και εποικοδομητικές» και πως παρουσιάστηκε στις δύο πλευρές μια πρόταση που «μειώνει τα κενά μεταξύ των μερών» ενώ είναι συνεπής με τις «αρχές» που ορίζονται στο σχέδιο που παρουσίασε ο Πρόεδρος Μπάιντεν.

«Ανώτεροι αξιωματούχοι των κυβερνήσεών μας θα συναντηθούν ξανά στο Κάιρο πριν από το τέλος της επόμενης εβδομάδας, ελπίζοντας να καταλήξουν σε συμφωνία για τους όρους που ορίζονται σήμερα», αναφέρεται στη δήλωση, επαναλαμβάνοντας ότι «δεν υπάρχει άλλος χρόνος για χάσιμο και καμία δικαιολογία για περαιτέρω καθυστέρηση που μπορεί να γίνει αποδεκτή από οποιοδήποτε μέρος».

Joint Statement from the United States, Egypt, and Qatar#MOFAQatar pic.twitter.com/A7myXPKsh3

— Ministry of Foreign Affairs – Qatar (@MofaQatar_EN) August 16, 2024