Γαλλία: Συντριβή αεροσκάφους στη θάλασσα – Νεκρός ο πιλότος

Ενα μικρό ιδιωτικό αεροσκάφος Fouga Magister συνετρίβη στη θάλασσα την Παρασκευή κατά τη διάρκεια αεροπορικών επιδείξεων, κοντά στο Λαβαντού της Γαλλίας, στα παράλια της Μεσογείου.

Οπως μεταδίδει το πρακτορείο Reuters, οι γαλλικές Αρχές ανακοίνωσαν ότι κατά τη διάρκεια της επιχείρησης έρευνας για τον πιλότο, εντοπίστηκε η σορός του.

Crash of a FOUGA MAGISTER CM-170 aircraft in the sea in Lavandou Bay hours ago.

The FOUGA MAGISTER CM-170 is a subsonic jet aircraft, initially intended for training military pilots and which can be used as a light assault aircraft.

The Fouga Magister CM-170 model, a…

