Λονδίνο: Φωτιά στο Somerset House

Δέκα πυροσβεστικά οχήματα και περίπου 70 πυροσβέστες επιχειρούν στο κεντρικό Λονδίνο, μετά την εκδήλωση πυρκαγιάς στο Somerset House, όπως ανακοίνωσε η πυροσβεστική υπηρεσία της βρετανικής πρωτεύουσας.

«Τα αίτια της πυρκαγιάς δεν είναι ακόμη γνωστά», ανέφερε η πυροσβεστική υπηρεσία σε ανακοίνωσή της.

