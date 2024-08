Αυστρία: Πλημμύρες από τις καταρρακτώδεις βροχές

Έντονη βροχόπτωση έπληξε περιοχές των αυστριακών Άλπεων και βύθισε τμήματα της Βιέννης κάτω από το νερό το Σαββατοκύριακο, προκαλώντας σοβαρές ζημιές σε τμήματα της χώρας και προβλήματα στις οδικές και σιδηροδρομικές μεταφορές, ανέφεραν οι αρχές και τοπικά ΜΜΕ.

Χείμαρροι λάσπης παρέσυραν αυτοκίνητα στο χιονοδρομικό κέντρο Σεντ Άντον στη δυτική Αυστρία, σύμφωνα με πλάνα που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Την ίδια στιγμή ρεκόρ βροχής σημειώθηκε σε περιοχές της Βιέννης στο ανατολικό τμήμα της χώρας, ανέφερε η δημόσια τηλεόραση ORF.

