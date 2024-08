Καμτσάτκα: Ισχυρότατη ηφαιστειακή έκρηξη μετά από σεισμό 7 Ρίχτερ

Ενα ηφαίστειο εξερράγη μετά τον σεισμό 7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που σημειώθηκε χθες στα ανοικτά των ανατολικών ακτών της Ρωσίας, εκτοξεύοντας τεράστια ποσότητα τέφρας χιλιόμετρα πάνω από το σημείο.

Το ηφαίστειο Shiveluch απέχει περίπου 450 χιλιόμετρα από το Πετροπαβλόφσκ-Καμτσάτσκι, μια παράκτια πόλη με πληθυσμό 180.000 κατοίκων που βρίσκεται στην ανατολική περιοχή της Καμτσάτκα της Ρωσίας.

«Σύμφωνα με οπτικές εκτιμήσεις, η στήλη της τέφρας φτάνει μέχρι και 8 χιλιόμετρα πάνω από το επίπεδο της θάλασσας», μετέδωσε το TASS το πρωί της Κυριακής τοπική ώρα, προσθέτοντας ότι το ηφαίστειο απελευθέρωσε μια έκρηξη λάβας.

🚨 RUSSIAN VOLCANO ERUPTION AFTER 7.2 EARTHQUAKE ‼️

Shiveluch Volcano In Russia Has Erupted Spewing 8km Ash Clouds 8km Into The Sky Following Huge Earthquake pic.twitter.com/fkRfJyUSZk

