Ο Ελον Μασκ αρνείται ότι έστειλε ένα Tesla ως δώρο στον Καντίροφ

Με μια –καυστικού ύφους– ανάρτηση στην πλατφόρμα του δικτύου X, ο Ελον Μασκ διέψευσε κατηγορηματικά τις αναφορές που τον ήθελαν να έχει κάνει δώρο ένα Tesla Cybertuck στον Τσετσένο πολέμαρχο και στενό εταίρο του Πούτιν, Ραμζάν Καντίροφ.

Are you seriously so retarded that you think I donated a Cybertruck to a Russian general?

That’s amazing 🤣🤣

— Elon Musk (@elonmusk) August 18, 2024