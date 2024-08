Ο ουκρανικός στρατός κατέστρεψε τρεις γέφυρες στην περιφέρεια του Κουρσκ

Επιβεβαιώνεται από την πλευρά της Μόσχας ότι η Ουκρανία χτύπησε και κατέστρεψε –την Κυριακή– μια τρίτη γέφυρα πάνω από τον ποταμό Σέιμ στην περιοχή Κουρσκ της Ρωσίας.

Βίντεο με δήλωση από εκπρόσωπο της ρωσικής Ερευνητικής Επιτροπής αναρτήθηκε στο Telegram του παρουσιαστή της ρωσικής κρατικής τηλεόρασης, Βλαντίμιρ Σολοβιόφ.

Ο διοικητής του ουκρανικού στρατού δήλωσε χθες, Κυριακή, ότι η ουκρανική πολεμική αεροπορία κατέστρεψε άλλη μια στρατηγική γέφυρα πάνω από τον ποταμό Σέιμ στην περιοχή Κουρσκ της Ρωσίας, περιορίζοντας την ικανότητα ανεφοδιασμού των ρωσικών δυνάμεων που επιχειρούν να αποκρούσουν την ουκρανική προέλαση.

Russian channels report that Ukrainian forces destroyed the third and final pre-war bridge over the Seym River at Karyzh, Kursk Oblast.

Russian forces south of the river now only have one pontoon bridge left. pic.twitter.com/e8AdCLPm54

— OSINTtechnical (@Osinttechnical) August 19, 2024