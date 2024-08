Ζελένσκι: Πετυχαίνουμε τους στόχους μας στο Κουρσκ

«Επιτυγχάνουμε τους στόχους μας στο Κουρσκ της Ρωσίας», δήλωσε σήμερα, Δευτέρα, το μεσημέρι ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι μετά από σχετική ενημέρωση που έλαβε από την ηγεσία του στρατού.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας τόνισε ότι «τα στρατεύματά μας κάνουν εξαιρετική δουλειά. Ωστόσο, όσον αφορά τις προμήθειες από τους συνεργάτες μας, χρειαζόμαστε να επιταχύνουμε τα πράγματα. Δεν υπάρχουν διακοπές στον πόλεμο. Χρειαζόμαστε αποφάσεις – χρειαζόμαστε έγκαιρη υλικοτεχνική υποστήριξη για τα πακέτα βοήθειας που μας έχουν υποσχεθεί. Απευθύνομαι συγκεκριμένα στις Ηνωμένες Πολιτείες, στο Ηνωμένο Βασίλειο και στη Γαλλία. Επιπλέον, έρχονται σημαντικές εβδομάδες διπλωματικών διεργασιών, με τη συμμετοχή διαφόρων εταίρων. Ευρώπη, Αμερική, παγκόσμιος Νότος. Εχουμε ήδη διευρύνει και θα συνεχίσουμε να διευρύνουμε τον κύκλο εκείνων που υποστηρίζουν ένα δίκαιο τέλος αυτού του πολέμου. Είναι ζωτικής σημασίας η Ουκρανία να μπει αυτό το φθινόπωρο ακόμα πιο δυνατή από πριν».

I received a briefing from Commander-in-Chief Syrskyi, covering the situation in the eastern part of Ukraine, operations in the Kursk region, the ‘exchange fund,’ and the equipping of our brigades, particularly the reserves, with ammunition and weapons.

In every direction, our… pic.twitter.com/sNQYb9JJ3k

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 18, 2024