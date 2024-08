Τζέι Ντι Βανς: Καταγγέλλει ως «fake» όσες δημοσκοπήσεις δίνουν προβάδισμα στη Χάρις

Στο πλαίσιο συνέντευξης που παραχώρησε στο δίκτυο Fox News, ο Ρεπουμπλικανός γερουσιαστής και νυν υποψήφιος αντιπρόεδρος στο πλευρό του Ντόναλντ Τραμπ, Τζέι Ντι Βανς, ισχυρίστηκε ότι «τα ΜΜΕ χρησιμοποιούν ψεύτικες δημοσκοπήσεις (σ.σ. fake polls) με στόχο να περιορίσουν τη συμμετοχή των Ρεπουμπλικανών ψηφοφόρων στις επερχόμενες προεδρικές εκλογές προκαλώντας διχόνοια στις τάξεις τους».

JD Vance: “The media uses fake polls to drive down Republican turnout and to create dissension and conflict with Republican voters.” pic.twitter.com/2ELn6LBQ1z

— Aaron Rupar (@atrupar) August 18, 2024