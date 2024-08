Ουκρανία: Σχεδόν 2.000 επιθέσεις σε υγειονομικά κέντρα από την έναρξη του πολέμου

Τεράστια είναι η ζημιά στις υγειονομικές υποδομές της Ουκρανίας, από την έναρξη του πολέμου και τη ρωσική εισβολή τον Φεβρουάριο του 2022, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, που εξέφρασε τη λύπη του για την πρόσφατη κλιμάκωση των συγκρούσεων, μετά και την ουκρανική επιχείρηση στο Κουρσκ, και την αύξηση του αριθμού των θυμάτων.

Ο ΠΟΥ ανακοίνωσε ότι έχει καταγράψει συνολικά 1.940 επιθέσεις κατά υγειονομικών κέντρων σε ουκρανικό έδαφος.

«Πρόκειται για τον πιο υψηλό αριθμό που έχει καταγράψει ποτέ ο ΠΟΥ σε κατάσταση επείγουσας ανθρωπιστικής ανάγκης σε παγκόσμια κλίμακα», σύμφωνα με την ανακοίνωση του ευρωπαϊκού τμήματος του οργανισμού, που σημειώνει ότι οι επιθέσεις κατά υγειονομικών κέντρων, οι οποίες εντείνονται από τον Δεκέμβριο του 2023, είναι ολοένα και πιο επικίνδυνες.

