Νετανιάχου: «Θετική» η συνάντηση με τον Μπλίνκεν – Τι ζητά το Κάιρο

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ χαρακτήρισε θετική την τρίωρη συνάντηση που είχε με τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, στο πλαίσιο του ταξιδιού του στο Ισραήλ, με στόχο να προχωρήσει η πρόταση για συμφωνία κατάπαυσης πυρός στη Λωρίδα της Γάζας, την οποία πάντως η Χαμάς έχει απορρίψει. Σύμφωνα με το γραφείο του Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός «επανέλαβε τη δέσμευση του Ισραήλ στην τελευταία αμερικανική πρόταση σχετικά με την απελευθέρωση των ομήρων λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες ασφαλείας του Ισραήλ, στις οποίες επιμένει σταθερά».

Η συνάντηση, σύμφωνα με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό, «ήταν θετική και σε καλή ατμόσφαιρα». Ο Αντονι Μπλίνκεν έχει προγραμματιστεί να συναντηθεί και με τον υπουργό Αμυνας του Ισραήλ, Γιόαβ Γκάλαντ.

Ταυτόχρονα, σύμφωνα με πηγές στις διαπραγματεύσεις που γίνονται στο Κάιρο, μεταξύ Ισραηλινών, Αιγυπτίων και Αμερικανών αξιωματούχων, το Ισραήλ φέρεται ότι συμφώνησε να μειώσει σταδιακά τον αριθμό των στρατιωτών που αναπτύσσονται στον Διάδρομο Φιλαντέλφι στη Γάζα, η παρουσία των οποίων εκεί είναι «κόκκινη γραμμή» για τη Χαμάς, ενώ σε αντάλλαγμα το Κάιρο συμφώνησε να μην ορίσει χρονοδιάγραμμα για την πλήρη αποχώρησή τους.

Σύμφωνα με την εφημερίδα Al-Akhbar του Λιβάνου, οι Αιγύπτιοι αξιωματούχοι επέμειναν πάντως ότι τα ισραηλινά στρατεύματα θα πρέπει να αποχωρήσουν πλήρως το συντομότερο δυνατό, ενώ ζήτησαν από τους Αμερικανούς διαπραγματευτές να επιταχύνουν την παράδοση του εξοπλισμού που προορίζεται για την ασφάλεια της συνοριακής οδού. Επίσης, δεσμεύτηκαν ότι το Κάιρο θα «εργαστεί για να διασφαλίσει ότι δεν θα λειτουργούν σήραγγες κάτω από αυτήν».

Στο μεταξύ, η Φρανσέσκα Αλμπανέζι, ειδική εισηγήτρια του ΟΗΕ για την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη, επέκρινε δήλωση του Λευκού Οίκου που εστίαζε στην ασφάλεια του Ισραήλ ως λόγο για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα.

«40.000 οι εξακριβωμένοι νεκροί, ωστόσο το ενδιαφέρον εστιάζει στην ασφάλεια του Ισραήλ, ό,τι κι αν αυτό συνεπάγεται», έγραψε στο Χ, απαιτώντας άμεση κατάπαυση του πυρός στη Γάζα. «Η ασέβεια για την παλαιστινιακή ζωή είναι ανησυχητική», πρόσθεσε.

40,000 ascertained casualties, yet the focus remains on Israel ‘s security, whatever that implies. The disrespect for Palestinian life is disconcerting. #CeasefireNOW https://t.co/RoHoUYNRmr

Στο άλλο μέτωπο που παραμένει ανοιχτό για το Ισραήλ, συνεχίζονται εκατέρωθεν επιθέσεις ανάμεσα στα ισραηλινά στρατεύματα και τη Χεζμπολάχ.

Μεταξύ αυτών ήταν και η υπερπτήση ισραηλινών πολεμικών αεροσκαφών πάνω από τη Βηρυτό, σπάζοντας το φράγμα του ήχου, έπειτα από αρκετές ημέρες σχετικής ηρεμίας.

Breaking

Two loud sonic booms heard across Beirut as Israeli jets broke sound barrier.

I captured the second one.

Children were playing in the school’s playground. You can hear them screaming…

We had a few days of calm in Beirut but it seems it started again. pic.twitter.com/CoDLm4eRvq

— Nafiseh Kohnavard (@nafisehkBBC) August 19, 2024