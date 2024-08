Λίβανος: Ισραηλινό πλήγμα σε αποθήκες όπλων της Χεζμπολάχ – Βίντεο

Το Ισραήλ εξαπέλυσε απόψε αεροπορικές επιδρομές σε τρεις τοποθεσίες στην κοιλάδα Μπεκάα, στο ανατολικό τμήμα του Λιβάνου, όπως μεταδίδει το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων της χώρας (NNA).

Το Γαλλικό Πρακτορείο (AFP) και το Reuters, επικαλούμενα καλά πληροφορημένες πηγές, αναφέρουν ότι στόχοι ήταν αποθήκες όπλων της Χεζμπολάχ.

Από την έναρξη του πολέμου μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου, σημειώνονται σχεδόν καθημερινά εχθροπραξίες μεταξύ του ισραηλινού στρατού και της Χεζμπολάχ του Λιβάνου, η οποία υποστηρίζει το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα.

Ωστόσο, η ανησυχία για εξάπλωση της σύγκρουσης στην ευρύτερη περιοχή έχει ενταθεί μετά το ισραηλινό πλήγμα της 30ής Ιουλίου στη Βηρυτό που στοίχισε τη ζωή σε στρατιωτικό αξιωματούχο της Χεζμπολάχ και προκάλεσε τη δολοφονία του επικεφαλής της Χαμάς Ισμαήλ Χανίγια, μια ημέρα αργότερα, στην Τεχεράνη. Ιράν και Χεζμπολάχ έχουν απειλήσει πως θα εκδικηθούν.

More Footage showing Secondary Explosions at the Site of the Israeli Airstrike earlier near the City of Baalbek in the Beqaa Valley of Eastern Lebanon. pic.twitter.com/eX0BMYIv6A

— OSINTdefender (@sentdefender) August 19, 2024