Ο Μπάιντεν παρέδωσε τη σκυτάλη στη Χάρις – «Αμερική, σου έδωσα τον καλύτερο εαυτό μου»

Σε μια ιστορική, συγκινησιακά φορτισμένη ομιλία στην οποία έδωσε τη σκυτάλη στην Κάμαλα Χάρις, ο Τζο Μπάιντεν ανέβηκε στο βήμα του συνεδρίου των Δημοκρατικών, καταχειροκροτούμενος από το πλήθος.

Ο Αμερικανός πρόεδρος δεν έκρυψε τη συγκίνησή του στην αρχή της ομιλίας του, κάνοντας ειδική μνεία στα παιδιά και στη σύζυγό του, Τζιλ, ενώ το κοινό τον διέκοπτε διαρκώς με συνθήματα εκτίμησης και ευγνωμοσύνης. «Σ’ αγαπάμε, Τζο!» και «ευχαριστούμε, Τζο!» φώναζε το πλήθος, με τον πρόεδρο να ανταποδίδει την αγάπη.

President Joe Biden came out to give his speech at the Democratic National Convention — only to be greeted with roughly five minutes worth of cheers, applause and chants of “Thank you, Joe.” pic.twitter.com/j1BH75Pr8Z

Στην ομιλία του, σχολιάζει ο Guardian, ο πρόεδρος εμφανίστηκε ενωτικός, αναφέρθηκε στις επιτυχίες της θητείας του, έπλεξε το εγκώμιο των Χάρις – Γουόλτς, έκανε έκκληση για εκεχειρία στη Μέση Ανατολή, ενώ δεν απέφυγε τις δημοφιλείς ατάκες όπως «Δεν έχτισε η Wall Street την Αμερική, αλλά η μεσαία τάξη και τα συνδικάτα».

«Μιλώντας καθαρά και με δυναμισμό, ο Μπάιντεν φάνηκε να απολαμβάνει την ευκαιρία να υπερασπιστεί το έργο του, να υποστηρίξει την αντιπρόεδρό του και να επιτεθεί στον Τραμπ. Η ομιλία του θύμιζε περισσότερο τον Μπάιντεν που νίκησε το 2020 παρά τον αδύναμο και ενίοτε ασυνάρτητο πρώην υποψήφιο του οποίου η εμφάνιση στο ντιμπέιτ εναντίον του Τραμπ τον Ιούνιο προκάλεσε την πτώση της εκστρατείας επανεκλογής του», σημειώνει το Associated Press.

«Παιδιά, επιτρέψτε μου να σας ρωτήσω: Είστε έτοιμοι να ψηφίσετε για την ελευθερία; Είστε έτοιμοι να ψηφίσετε για τη δημοκρατία και την Αμερική;» απευθύνθηκε στο κοινό, με εκείνο να απαντά ηχηρά και θετικά. Το «ναι» έγινε ακόμη πιο εκκωφαντικό στην ερώτηση: «Είστε έτοιμοι να εκλέξετε την Κάμαλα Χάρις και τον Τιμ Γουόλτς».

Αναφερόμενος στην απόφασή του να αποσυρθεί στις 21 Ιουλίου, μετά από ισχυρές πιέσεις από τους Δημοκρατικούς, είπε πως δεν μετανιώνει: «Αγαπώ τη δουλειά μου, αλλά αγαπώ περισσότερο τη χώρα μου», τόνισε, επευφημούμενος.

Ο ίδιος επιτέθηκε εκ νέου στον Ντόναλντ Τραμπ χαρακτηρίζοντάς τον «αποτυχημένο» (loser), επειδή αποκάλεσε τις Ηνωμένες Πολιτείες έθνος σε παρακμή.

Ανακαλώντας τα γεγονότα της 6ης Ιανουαρίου του 2020, όταν υποστηρικτές του Τραμπ εισέβαλαν στον Καπιτώλιο, υπερθεμάτισε ότι «δεν μπορείς να λες πως αγαπάς τη χώρα σου μόνο όταν κερδίζεις», υπενθυμίζοντας πως η απειλή εκτροχιασμού της δημοκρατίας δεν έχει παρέλθει.

«Εκείνη την ημέρα, σχεδόν χάσαμε τα πάντα για το ποιοι είμαστε ως χώρα», είπε ο Μπάιντεν. «Και αυτή η απειλή παραμένει ζωντανή. Ο Τραμπ υπόσχεται λουτρό αίματος, αν χάσει, σύμφωνα με τα λεγόμενά του, και ότι θα είναι δικτάτορας από την πρώτη ημέρα, σύμφωνα πάντα με τα δικά του λόγια. Και, παρεμπιπτόντως, αυτό το κορόιδο το εννοεί», τόνισε ο Μπάιντεν.

Ο ίδιος καταδίκασε τον ρατσισμό και τη λεγόμενη «λευκή ανωτερότητα» που εξακολουθούν να μαστίζουν την Αμερική, όπως είπε, επαναλαμβάνοντας πως δεν έχουν θέση στη χώρα.

Κλείνοντας την ομιλία του, ο Τζο Μπάιντεν επαναβεβαίωσε την αφοσίωσή του στις Ηνωμένες Πολιτείες, παραδεχόμενος τα λάθη του, αλλά και την αισιοδοξία του για το μέλλον της χώρας.

«Εκανα πολλά λάθη στην καριέρα μου, αλλά έδωσα τον καλύτερό μου εαυτό για 50 χρόνια. Οπως πολλοί από εσάς, έδωσα την καρδιά και την ψυχή μου στο έθνος μας και νιώθω ευλογημένος απείρως περισσότερο για την υποστήριξη του αμερικανικού λαού», δήλωσε.

President Biden: “I made a lot of my mistake in my career, but I gave my best to you. For 50 years…I give my heart and my soul to our nation…I was too young to be in the Senate…and too old to stay as president. I hope you know how grateful I am to all of you.” #DNC pic.twitter.com/xQ9L7bZeE4

— CSPAN (@cspan) August 20, 2024