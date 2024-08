Ουκρανία: Μεγάλη πυρκαγιά στο Τερνόπιλ – Προηγήθηκε πυραυλική επίθεση

Η στρατιωτική διοίκηση της Τερνόπιλ στη δυτική Ουκρανία ζήτησε από τους κατοίκους της πόλης να παραμείνουν στα σπίτια τους αφού ξέσπασε μεγάλη πυρκαγιά στη διάρκεια της νύκτας, όταν ήχησαν οι σειρήνες προειδοποίησης για αεροπορικές επιδρομές.

«Μην βγαίνετε από τα σπίτια σας αν δεν είναι απαραίτητο, περιορίστε τον χρόνο που περνούν τα παιδιά σε εξωτερικούς χώρους όσο το δυνατόν περισσότερο, κλείστε τα παράθυρα», ανέφερε η στρατιωτική διοίκηση στο Telegram.

Ukraine, Video from Ternopil.

There is a lot of smoke after Shahed arrival

The air in the city is also polluted.

They mayor ask not to go outside. pic.twitter.com/EYXahXefmg

— GeoInsider (@InsiderGeo) August 20, 2024