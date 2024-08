Πέθανε στα 117 η γηραιότερη γυναίκα στον κόσμο

Η υπεραιωνόβια Ισπανίδα Μαρία Μπράνιας, ο γηραιότερος άνθρωπος στον κόσμο, πέθανε σε ηλικία 117 ετών στο Ολοτ στη βορειοανατολική Ισπανία. Η Μαρία Μπράνιας είχε επιβιώσει της πανδημίας της ισπανικής γρίπης το 1918, έζησε τους δύο παγκόσμιους πολέμους, τον ισπανικό Εμφύλιο, ενώ ανέρρωσε σε λίγες ημέρες από Covid-19, όταν προσεβλήθη λίγο μετά τα 113α γενέθλιά της το 2020.

Τον θάνατό της ανακοίνωσε η οικογένειά της στον λογαριασμό της στην πλατφόρμα X.

«Η Μαρία Μπράνιας μάς άφησε. Πέθανε όπως ήθελε: στον ύπνο της, γαλήνια και χωρίς να υποφέρει. Πριν από μερικές μέρες μας είπε: “Μια μέρα θα φύγω από δω (…) και θα πάψω να υπάρχω σε αυτό το σώμα. Δεν ξέρω ποια μέρα, αλλά είναι πολύ κοντά, αυτό το μακρύ ταξίδι θα τελειώσει. Ο θάνατος θα με βρει εξαντλημένη που έζησα τόσο πολύ, αλλά θέλω να με βρει χαμογελαστή, ελεύθερη και ικανοποιημένη”», αναφέρουν οι οικείοι της στην ανακοίνωσή τους.

Οπως αναφέρουν, θέλουν να θυμούνται «τις συμβουλές και την καλοσύνη της».

La Maria Branyas ens ha deixat. Ha mort com ella volia: mentre dormia, tranquil·la i sense dolor. Fa uns dies ens deia: “Un dia me n’aniré d’aquí. No tornaré a provar cafè, ni a menjar iogurt, ni a acaronar a la Fada…, deixaré també els meus records, les meves reflexions… 👇

«Αισθάνομαι αδύναμη. Πλησιάζει η ώρα μου. Μην κλάψετε, δεν μου αρέσουν τα δάκρυα. Και κυρίως να μη λυπηθείτε για μένα. Εκεί όπου πάω θα είμαι ευτυχισμένη», φέρεται να δήλωσε στην οικογένειά της.

Η Μαρία Μπράνιας ήταν ο γηραιότερος άνθρωπος στον κόσμο, σύμφωνα με την Ερευνητική Ομάδα Γεροντολογίας των ΗΠΑ (US Gerontology Research Group) και σύμφωνα με το Βιβλίο των Ρεκόρ Γκίνες. Είχε λάβει τη «σκυτάλη» τον Ιανουάριο του 2023, μετά τον θάνατο της Γαλλίδας Λουσίλ Ραντόν σε ηλικία 118 ετών.

