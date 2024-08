Σικελία: Πώς γράφτηκε η τραγωδία των 60 δευτερολέπτων – Αγωνία για τους αγνοούμενους

Μάχη με τον χρόνο για τους έξι αγνοούμενους του ναυαγίου του πολυτελούς ιστιοφόρου Bayesian, που βυθίστηκε ανοιχτά του Παλέρμο, δίνουν οι Αρχές της Ιταλίας. Το σκάφος βυθίστηκε σε διάστημα 60 δευτερολέπτων αφότου το χτύπησε υδροστρόβιλος.

Αγνοούμενοι παραμένουν ο Βρετανός μεγιστάνας της τεχνολογίας, Μάικλ Λιντς, η κόρη του Χάνα, ο Τζοναθαν Μπλούμερ, πρόεδρος της Morgan Stanley Bank International, η σύζυγός του Τζούντι, ο Κρις Μορβίλο, δικηγόρος της εταιρείας Clifford Chance, και η σύζυγός του Νέντα.

Σε βίντεο που κυκλοφόρησε από τις κάμερες κλειστού κυκλώματος του σκάφους, φαίνεται το Bayesian να δοκιμάζεται από την άγρια καταιγίδα στη Σικελία με αποτέλεσμα να βυθιστεί σε 60 δευτερόλεπτα.

Το έργο των δυτών είναι πολύ δύσκολο, καθώς το σκάφος βρίσκεται σε βάθος 49 μέτρων και δεν μπορούν να παραμείνουν κάτω από το νερό περισσότερο από 12 λεπτά. Βουτούν στο νερό σε βάρδιες. Εχουν κατορθώσει να φτάσουν στη γέφυρα του σκάφους, αλλά δεν μπορούν να μπουν στις καμπίνες, εξαιτίας των επίπλων που μετακινήθηκαν την ώρα του ναυαγίου και έχουν αποκλείσει τις εισόδους.

Στο αξίας 30 εκατ. λιρών Bayesian, επέβαιναν 22 άτομα. Το σκάφος χτυπήθηκε από υδροστρόβιλο κατά τη διάρκεια μιας ξαφνικής και πολύ σφοδρής καταιγίδας. Δεκαπέντε άτομα κατάφεραν να βρουν ασφάλεια σε μια σχεδία και διασώθηκαν από τον καπετάνιο ενός κοντινού ιστιοφόρου. Νεκρός ανασύρθηκε ο μάγειρας του σκάφους.

Ο καπετάνιος του σκάφους που έπλεε κοντά στο Bayesian είπε στο Reuters ότι όταν η καταιγίδα έπληξε την περιοχή, εκείνος άναψε τη μηχανή για να μπορέσει να κρατήσει υπό έλεγχο το πλοίο και να αποφύγει μια σύγκρουση με το ιστιοφόρο.

«Καταφέραμε να κρατήσουμε σταθερό το σκάφος και αφότου τελείωσε η καταιγίδα, παρατηρήσαμε πως το πλοίο πίσω μας είχε χαθεί», περιέγραψε ο Κάρστεν Μπόρνερ.

Το άλλο σκάφος «διαλύθηκε πάνω στο νερό και κατόπιν βυθίστηκε», πρόσθεσε.

«Επικρατούσαν θυελλώδεις άνεμοι. Αναμενόταν κακοκαιρία, όχι όμως σε αυτό το μέγεθος», δήλωσε στο Reuters αξιωματικός του Λιμενικού. Οκτώ από τους διασωθέντες διακομίστηκαν σε νοσοκομεία. Ολοι τους βρίσκονται σε σταθερή κατάσταση, μεταδίδουν ιταλικά ΜΜΕ.

Η Σάρλοτ, ο οποία ταξίδευε με τον σύζυγό της, με συναδέλφους από μια λονδρέζικη επιχείρηση και με φίλους, περιέγραψε πως έχασε την κόρη της «για δύο δευτερόλεπτα» ενώ είχαν πέσει στο νερό, προτού καταφέρει και την πιάσει.

«Την έσφιξα αμέσως στην αγκαλιά μου, μέσα στη μανία των κυμάτων. Πολλοί φώναζαν. Ευτυχώς, η σωσίβια λέμβος άνοιξε και 11 από εμάς ανεβήκαμε εκεί», περιέγραψε στο ιταλικό πρακτορείο ειδήσεων Ansa. Η γυναίκα και το μωρό της νοσηλεύονται εκτός κινδύνου.

Μεταξύ των διασωθέντων βρίσκονται δύο Γάλλοβρετανοί, ένας Σριλανκέζος, ένας Νεοζηλανδός και ένας Ιρλανδός, μεταδίδουν τα ΜΜΕ.

