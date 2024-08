Οι Ομπάμα στο πλευρό της Χάρις: «Yes, she can»

Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ Μπαράκ Ομπάμα και η σύζυγός του Μισέλ Ομπάμα έστειλαν ένα ηχηρό μήνυμα στο Εθνικό Συνέδριο των Δημοκρατικών (DNC), προτρέποντας τους Αμερικανούς να υποστηρίξουν την υποψηφιότητα της Καμάλα Χάρις εναντίον του Ντόναλντ Τραμπ.

Η Αμερική είναι πια «έτοιμη για την πρόεδρο Κάμαλα Χάρις» και «η Κάμαλα Χάρις είναι έτοιμη να αναλάβει», δήλωσε -το βράδυ της Τρίτης- ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ.

Η Κάμαλα Χάρις «πέρασε όλη της τη ζωή μαχόμενη για αυτούς που έχουν ανάγκη να ακουστούν», πρόσθεσε ο Ομπάμα, ο οποίος επιτέθηκε στον Ντόναλντ Τραμπ, ασκώντας σκληρή κριτική, ενώ επανέφερε και το παλαιό του σλόγκαν «yes, we can» («ναι, μπορούμε») αλλά αναδιατυπωμένο ως «yes, she can» («ναι, μπορεί») για να ταιριάζει στην προεδρική υποψηφιότητα της 59χρονης Χάρις.

REUTERS/Alyssa Pointer

«Η ελπίδα επιστρέφει […] Υπάρχει κάτι μαγικό και θαυμάσιο στον αέρα […] Είναι η μεταδοτική δύναμη της ελπίδας», δήλωσε, από την πλευρά της, η πρώην πρώτη κυρία των ΗΠΑ Μισέλ Ομπάμα, επικροτώντας την υποψηφιότητα της Χάρις ενόψει των προεδρικών εκλογών του Νοεμβρίου.

AP Photo/Brynn Anderson

«Δεν χρειαζόμαστε άλλα τέσσερα χρόνια αλαζονείας, αδέξιων χειρισμών και χάους. Εχουμε ξαναδεί αυτή την ταινία και όλοι ξέρουμε ότι η συνέχεια είναι συνήθως χειρότερη», δήλωσε ο Μπαράκ Ομπάμα και πρόσθεσε: «Η Αμερική είναι έτοιμη για ένα νέο κεφάλαιο. Η Αμερική είναι έτοιμη για μια καλύτερη ιστορία. Είμαστε έτοιμοι για μια πρόεδρο Καμάλα Χάρις».

«Η ιστορία θα θυμάται τον Τζο Μπάιντεν ως έναν πρόεδρο που υπερασπίστηκε τη δημοκρατία σε μια στιγμή μεγάλου κινδύνου. Είμαι περήφανος που τον αποκαλώ πρόεδρό μου, αλλά ακόμη πιο περήφανος που τον αποκαλώ φίλο μου», είπε, με τους χιλιάδες συνέδρους να φωνάζουν το σύνθημα: «Αγαπάμε τον Τζο».

Τον Ομπάμα προλόγισε η σύζυγός του, Μισέλ. «Αμερική, η ελπίδα επιστρέφει», είπε, σε μια αναφορά στην πρώτη προεδρική εκστρατεία του Ομπάμα το 2008. Χωρίς περιστροφές, προειδοποίησε ότι ο Τραμπ θα προσπαθήσει να διαστρεβλώσει την αλήθεια, όπως έκανε «ό,τι περνάει από το χέρι του για να κάνει τους ανθρώπους να μας φοβούνται».

«Η περιορισμένη και στενή αντίληψή του για τον κόσμο τον έκανε να αισθάνεται ότι απειλείται από την ύπαρξη δύο σκληρά εργαζόμενων, εξαιρετικά μορφωμένων, επιτυχημένων ανθρώπων που έτυχε επίσης να είναι μαύροι», είπε υπό συνεχή χειροκροτήματα.

«Ποιος θα του πει ότι η δουλειά που αναζητά σήμερα μπορεί να είναι μια από αυτές τις “μαύρες δουλειές“»;» ρώτησε.

Υπενθυμίζεται ότι -σε συνέντευξή του-, ο Τραμπ είχε αναφερθεί στους παράνομους μετανάστες ως άτομα που παίρνουν «μαύρες δουλειές».

Ο Τραμπ ξεκίνησε την πολιτική του καριέρα με ρατσιστικές επιθέσεις κατά του ιθαγένειας του Ομπάμα και επανέλαβε παρόμοιες επιθέσεις κατά της Χάρις.

AP Photo/Brynn Anderson

Στα 63 του χρόνια, ο Μπαράκ Ομπάμα έπαιξε σημαντικό ρόλο στις διαβουλεύσεις που οδήγησαν τον Μπάιντεν να αποχωρήσει από την κούρσα τον περασμένο μήνα και να υποστηρίξει τη Χάρις, την αντιπρόεδρό του.

Στιγμιότυπα και σχολιασμός από τις ομιλίες του ζεύγους Ομπάμα

Ολόκληρη η ομιλία Ομπάμα

Με πληροφορίες από AFP, Reuters