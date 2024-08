Λίβανος: Νεκρός από ισραηλινό πλήγμα αξιωματούχος της Φατάχ

Αξιωματούχος της Φατάχ, της οργάνωσης που στηρίζει την κυβέρνηση του Μαχμούντ Αμπάς στη Δυτική Οχθη, σκοτώθηκε στη Σιδώνα του Λιβάνου, έπειτα από ισραηλινό πλήγμα. Είναι το πρώτο μέλος της Φατάχ που πέφτει νεκρό από την έναρξη του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας.

Τον θάνατο του Χαλίλ Μάκνταχ, ανώτατου στελέχους της Φατάχ, επιβεβαίωσαν τόσο το μέλος της οργάνωσης, Φάτι Αμπού Αλ Αράντατ, όσο και υπηρεσίες ασφαλείας του Λιβάνου.

«Το ισραηλινό χτύπημα στη Σιδώνα σκότωσε τον Χαλίν Μάκνταχ», δήλωσε ο Φάτι Αμπού Αλ Αράντατ, ενώ σύμφωνα με τις Αρχές του Λιβάνου το χτύπημα είχε στόχο το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε.

Al-Arabiya Network: The person killed in the drone attack in Sidon is the Palestinian Khalil al-Maqdah, the brother of Lieutenant General Mounir al-Maqdah, a senior member of the #Fatah movement in #Lebanon.

A different profile than usual. (1/2) pic.twitter.com/gCXuLAVob0

