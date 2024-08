Βοσνία-Ερζεγοβίνη: Τρεις νεκροί και ένας τραυματίας από πυροβολισμούς σε σχολείο

Τρεις εργαζόμενοι σε λύκειο της πόλης Σάνσκι Μοστ, στο δυτικό τμήμα της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης, σκοτώθηκαν και ένας ακόμη τραυματίστηκε όταν συνάδελφός τους άνοιξε πυρ προτού αποπειραθεί να αυτοκτονήσει, το πρωί της Τετάρτης.

Η αστυνομία ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 11.15 ώρα Ελλάδας. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπό της, Αντνάν Μπεγκάνοβιτς, ένας άνδρας άνοιξε πυρ «με στρατιωτικό όπλο, ένα αυτόματο τουφέκι» και στη συνέχεια «αποπειράθηκε να αυτοκτονήσει και τραυματίστηκε σοβαρά».

Ο δράστης της ένοπλης επίθεσης έχει διακομιστεί σε νοσοκομείο της Μπάνια Λούκα, ενώ είναι σε εξέλιξη η έρευνα για το περιστατικό. Προς το παρόν, η αστυνομία δεν έχει κάνει κάποιο σχόλιο για το κίνητρο του δράστη.

Ωστόσο, σύμφωνα με το τηλεοπτικό δίκτυο Ν1 ΤV, που επικαλείται αυτόπτη μάρτυρα, δράστης της επίθεσης είναι επιστάτης του σχολείου, εις βάρος του οποίου η διεύθυνση του λυκείου είχε λάβει πειθαρχικά μέτρα. Πήγε στο σχολείο, αναζήτησε συγκεκριμένα άτομα και τα πυροβόλησε.

