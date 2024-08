Σικελία: Εντοπίστηκαν δύο σοροί στο βυθισμένο γιοτ – Τι δυσχεραίνει την έρευνα

Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες για τον εντοπισμό και την ανάσυρση των αγνοουμένων του ναυαγίου στη Σικελία, ενώ όσο περνούν οι ώρες όλοι συνειδητοποιούν ότι έχουν ελαχιστοποιηθει οι ελπίδες να βρεθεί κάποιος ζωντανός. Οι δύτες έχουν εντοπίσει δύο σορούς, και σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες η μία ανήκει σε έναν μεγαλόσωμο άνδρα.

Οι δύο σοροί βρέθηκαν πίσω από στρώματα, κοντά στο άνοιγμα που έκαναν οι δύτες σε καμπίνα του σκάφους.

Οι ιταλικές αρχές έχουν ξεκινήσει εισαγγελική έρευνα για τα αίτια του ναυαγίου, αλλά και για να διαπιστωθεί αν είχαν ληφθεί στο σκάφος όλα τα μέτρα ασφαλείας για το ταξίδι του υπερπολυτελούς γιοτ, στο οποίο επέβαιναν 22 άνθρωποι.

Εξ αυτών, έχουν διασωθεί 15, ένας έχει ανασυρθεί νεκρός, ενώ αγνοούνται ακόμη έξι, οι οποίοι πιστεύεται ότι εγκλωβίστηκαν μέσα στις καμπίνες τους ενώ βυθιζόταν το σκάφος, χτυπημένο από υδροστρόβιλο.

Αγνοούμενοι παραμένουν ο Βρετανός μεγιστάνας της τεχνολογίας, Μάικλ Λιντς, η κόρη του Χάνα, ο Τζόναθαν Μπλούμερ, πρόεδρος της Morgan Stanley Bank International, η σύζυγός του Τζούντι, ο Κρις Μορβίλο, δικηγόρος της εταιρείας Clifford Chance, και η σύζυγός του Νέντα.

«Οι διασωθέντες είναι πολύ ταλαιπωρημένοι και διαρκώς ρωτούν για τους αγνοούμενους», δήλωσε στο CNN ο γιατρός Ντομένικο Κόπολα, που τους παρακολουθεί. «Διαρκώς κλαίνει και συζητούν μεταξύ τους. Συνειδητοποιούν σιγά-σιγά ότι δεν υπάρχουν πολλές ελπίδες να ξαναδούν τους φίλους τους ζωντανούς», πρόσθεσε.

Σχεδόν τρία 24ωρα μετά το ναυάγιο, οι δύτες και τα ειδικά υποβρύχια σκάφη που συμμετέχουν στην έρευνα κατόρθωσαν να μπουν μέσα στο σκάφος, που βρίσκεται σε βάθος 49 μέτρων, και να εντοπίσουν την καμπίνα. Ωστόσο, προς το παρόν είναι αδύνατη η πρόσβαση διότι η είσοδός της έχει αποκλειστεί εσωτερικά από αντικείμενα και έπιπλα που μετακινήθηκαν την ώρα του ναυαγίου.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της ιταλικής πυροσβεστικής, Λούκα Κάρι, οι προσπάθειες να εντοπιστούν οι αγνοούμενοι έχουν επικεντρωθεί σε «πολύ αποκλεισμένα» σημεία του κύτους, ενώ έχει βυθιστεί ένα υποβρύχιο σκάφος, που λειτουργεί με τηλεχειρισμό, για να βγάλει φωτογραφίες από το ναυάγιο.

Η ακτοφυλακή έδωσε στη δημοσιότητα σχετικό βίντεο.

Potenziate con un performante ROV le ricerche dei 6 dispersi del naufragio dello yacht #Bayesian a Porticello da parte dei Sub #GuardiaCostiera. Il Robot può operare fino a 300 mt di profondità e registrare video e immagini per ricostruire la dinamica dell’evento per la Procura. pic.twitter.com/31MGGxc7N5

— Guardia Costiera (@guardiacostiera) August 21, 2024